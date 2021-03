«С позиции силы»: почему Вашингтон отказался отменить пошлины на импорт из Китая

Американские власти не готовы снимать пошлины на импортируемые товары из КНР. Об этом заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. При этом, по её словам, Вашингтон открыт для торговых переговоров с Пекином. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в отношениях с Китаем «возникают всё более конфронтационные аспекты». По его словам, Соединённые Штаты должны выстраивать отношения с азиатской республикой «с позиции силы». По мнению экспертов, отказавшись снять пошлины с китайского импорта, администрация Байдена надеется сохранить один из инструментов экономического давления на Китай. Однако у США не получится затормозить развитие КНР, полагают аналитики.

Соединённые Штаты не готовы в ближайшем будущем отменять пошлины на импорт из Китая. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

Она также признала, что пошлины могут негативно отразиться на американских компаниях и потребителях, хотя сторонники таких мер говорят, что они помогают защитить фирмы США от конкуренции с субсидируемыми иностранными товарами.

«До меня доходят просьбы: «Просто отмените эти пошлины», — сказала Тай.

Однако «резкая их отмена», предостерегла она, может навредить экономике США, если информация об этом изменении «не будет донесена таким образом», чтобы участники рынка «смогли внести коррективы».

К тому же Тай подчеркнула, что «ни один переговорщик не откажется от рычагов влияния».

При этом, по её словам, американская сторона открыта для торговых переговоров с Пекином.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что в отношениях с Китаем «возникают всё более конфронтационные аспекты».

«Разумеется, есть в них и аспекты, связанные с соперничеством, а также с сотрудничеством. Но общий вывод такой: к отношениям с Китаем нам нужно подходить с позиции силы, будь то плоскость конфронтации, соперничества или сотрудничества. Во многом именно поэтому на прошлой неделе я посетил Азию — Японию и Корею. Во многом поэтому на этой неделе я нахожусь здесь, в Европе, на территории Евросоюза и НАТО», — отметил он.

Блинкен также сообщил, что в рамках противодействия КНР Вашингтон надеется на поддержку своих партнёров и союзников.

«Если подходить к вызовам, которые представляет Китай, сообща, мы гораздо эффективнее будем с ними справляться», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

© Frederic J. Brown/Pool

Торговое противостояние

Напомним, 45-й глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентства фактически начал торговую войну с КНР, объявив о повышении ввозных пошлин на китайские товары. В июне 2018 года Вашингтон установил пошлины в 25% на импорт более 800 видов продукции из Китая объёмом $34 млрд в год.

Зимой прошлого года США и КНР договорились о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно соглашению, за два года Пекину необходимо закупить американских товаров на $200 млрд. Соединённые Штаты рассчитывали, что эта мера в значительной степени смягчит торговый дисбаланс между странами. По данным торгового представительства США, торговый дефицит в 2019 году сократился, но всё же достигал внушительных размеров — $345 млрд.

Однако уже летом 2020 года Трамп сообщил, что потерял интерес к торговой сделке с Китаем. Позже, выступая в штате Аризона, он и вовсе заявил о решении отложить переговоры с КНР по этому вопросу. В интервью телеканалу Fox News 45-й глава Белого дома пообещал рассмотреть возможность «разъединения» экономик Соединённых Штатов и Китая, если он переизберётся на второй срок.

Однако победу на президентских выборах в США одержал Джо Байден. Несмотря на ожидания многих представителей американского истеблишмента, что новый глава Белого дома значительно смягчит политику Соединённых Штатов по отношению к КНР, этого не произошло.

10 февраля во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Джо Байден объявил о своей обеспокоенности относительно «принудительных и недобросовестных методов Пекина в экономике».

Позже на Мюнхенской конференции глава Белого дома призвал международное сообщество «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

«Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — отметил он.

В начале марта была обнародована программа торговой политики Байдена, в которой Пекин обвиняется в использовании методов «принуждения и недобросовестности». По мнению Белого дома, такое поведение вредит трудящимся в Соединённых Штатах, а также угрожает «техническому преимуществу» США, ослабляет устойчивость цепочек поставок и подрывает национальные интересы страны.

12 марта Соединённые Штаты опубликовали перечень компаний КНР, якобы угрожающих национальной безопасности. В этом списке оказались Huawei Technologies Co., ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

Логотип компании Huawei

Reuters

© Aly Song/File

В этот же день во время четырёхстороннего диалога по безопасности лидеров США, Индии, Австралии и Японии обсуждался «вызов, исходящий от Китая». Об этом заявил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, главы государств «дали понять, что никто из них не питает иллюзий» относительно КНР. Салливан также отметил, что Вашингтон хочет «одержать верх» в «жёстком соперничестве» с Пекином.

Позже стартовало первое зарубежное турне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Японию и Южную Корею. Необходимость этой поездки американский министр обороны объяснил в том числе тем, что Китай — «серьёзная угроза» для США.

«Крайне важно, чтобы мы решали китайскую проблему сообща с партнёрами в Индийско-Тихоокеанском регионе», — написал он на своей страннице в Twitter.

«Давить по всем направлениям»

Как отметил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, отказываясь снять пошлины с китайского импорта, администрация Байдена надеется сохранить один из «инструментов экономического давления» на Китай.

По мнению заведующего сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергея Луконина, в ближайшей перспективе не стоит ждать, что КНР и США заключат между собой торговое соглашение.

«В перспективе по этой теме будут идти долгие и сложные переговоры. После того как стороны пришли к договорённости по первой фазе, наблюдался значительный перерыв в активных переговорах в рамках данного вопроса. Не исключено, что стороны начнут вести более интенсивный диалог и торговаться. Однако Вашингтон в любом случае не снимет пошлины, пока Пекин не выполнит свои обязательства по первой фазе», — сообщил аналитик.

Луконин пояснил, что из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, КНР замедлил закупку американских товаров.

При этом эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон будет оказывать на Пекин давление всеми возможными способами. Как пояснил Луконин, тезис Блинкена о том, что США намерены выстраивать свои отношения с Китаем с позиции силы, означает, что «Вашингтон собирается давить на КНР по всем направлениям, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы».

«Соединённые Штаты очень хотят сделать так, чтобы Китай не имел экономической и военной мощи, которой обладает сейчас и которую наращивает. США будут настаивать на том, чтобы КНР прекратила в той или иной форме субсидировать госкомпании, использовать, по мнению США, незаконные инновационные технологии. Вашингтон будет стараться приложить максимум усилий, чтобы как можно больше затормозить экономическое развитие Китая. Однако получится ли это у Соединённых Штатов — большой вопрос», — заявил аналитик.

Рогулёв со своей стороны отметил, что у планов Вашингтона помешать развитию китайской экономики «туманные перспективы».

«Дело в том, что зависимость США от Китая крайне велика в торговой сфере, что является болезненным фактором для американской стороны. В китайской республике находится огромное количество американских компаний, которые там производят свою продукцию для американского же рынка. Вашингтон стремится избавиться от этой зависимости, но как это сделать эффективно и помогут ли тут пошлины, в Белом доме плохо представляют», — сказал эксперт.

Контейнеры в Лос-Анджелесском порту

Reuters

© Mike Blake

Луконин отметил, что в рамках противостояния с КНР Соединённые Штаты хотят создать антикитайскую коалицию. Однако и это вряд ли в значительной степени поможет американской стороне, считает аналитик.

«Вашингтон со своими партнёрами занимается обсуждениями «китайской угрозы» на различных площадках. Однако, если такое объединение и будет создано, вряд ли союзники США пойдут на резкое ограничение свободы рынка — это никому не понравится. Даже самые преданные Соединённым Штатам страны тут задумаются, следует ли вновь слушать Вашингтон. У них также возникает вопрос — кто за это будет платить», — сказал аналитик.