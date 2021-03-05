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С портретом Путина в руках. Мэр аргентинского города привился "Спутником V"

05 марта 2021, 03:10  •  106 • В мире
Массовая вакцинация населения продолжается в Аргентине. Среди первых граждан, которые получили дозу российской вакцины "Спутник V", был мэр города Роке Перес провинции Буэнос-Айреса Хуан Карлос Гаспарини. Во время прививки он держал в руках портрет президента России Владимира Путина.
В Аргентине продолжается массовая вакцинация населения вакциной российского производства "Спутник V". Среди первых, испробовавших на себе действие нового препарата стали чиновники.
По данным аргентинского телеканала EL Doce, мэр аргентинского города Роке Перес провинции Буэнос-Айреса Хуан Карлос Гаспарини пришёл в прививочный кабинет с портретом президента России Владимира Путина. После процедуры Гаспарини написал на своей странице в Twitter, что многие представители зарубежных стран были против российской вакцины.
"Нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", – написал Гаспарини.
Напомним, вторая партия вакцины из России была доставлена в Аргентину в январе этого года.

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