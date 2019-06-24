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С поправкой: Путин продлил действие контрсанкций до 2020 года
24 июня 2019, 19:09 • 33 • Политика
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против стран Запада до 2020 года. При этом глава государства внес небольшие поправки в документ, касающиеся транзитных перевозок.
Контрсанкции против стран ЕС продлены до 31 декабря 2020 года согласно указу президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно нему, правительство должно обеспечить реализацию этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.
Также Путин подписал документ, который изменяет нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. Президент разрешил транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров, если будет обеспечена их "прослеживаемость с использованием технологии ГЛОНАСС". В документе также подчеркивается, что санкционные товары должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит этого груза, должны иметь соответствующие учетные талоны.
Кроме того, теперь в указе прописано разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования.
Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.
В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России.
В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".
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