Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаспарян назвал конкурента Шнурова и предостерёг от треша 90-х, когда политику з...
"Им нужна была кровь": Поклонская назвала имена "настоящих убийц&...
Танки Эрдогана начали теснить Асада и Путина в Идлибе
"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили н...
Главная / Политика

С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции

21 февраля 2020, 02:54  •  51 • Политика
Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине. По данным ведомства, эта сумма составит не менее 14,8 млрд рублей. Как уточнили в министерстве, источники необходимых средств «в настоящий момент прорабатываются». В рабочей группе по внесению поправок «Известиям» заявили, что перерасхода на изготовление бюллетеней не будет — голосование пройдет «пакетом». По аналогии с президентскими выборами оно будет организовано без включения интернет-участков, но к его организации будут привлечены МФЦ и сайт госуслуг.

Одним пакетом

Поручение правительству о выделении необходимых средств было дано Владимиром Путиным в минувшую пятницу. В распоряжении говорится, что их объем не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете ЦИК РФ по выборам президента в 2018 году с учетом фактического уровня инфляции.
Как пояснили «Известиям» в Минфине, в 2018-м на подготовку и проведение президентской кампании было направлено 14 млрд 259 млн 400 тыс. рублей.
«Таким образом, с учетом инфляции объем финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования в 2020 году, не может быть меньше 14 млрд 816 млн 300 тыс. рублей. Объем и источники финансового обеспечения указанного мероприятия в настоящее время прорабатываются», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что «ни в какой бюллетень поправки в Конституцию вместиться не могут». Хватит ли 14,8 млрд рублей с учетом объема вносимых изменений (к принятию рекомендованы уже несколько десятков новых норм), в ЦИК оперативно прокомментировать не смогли.
Однако в рабочей группе по подготовке поправок к Конституции «Известиям» рассказали, что голосование будет пакетным, и поэтому проблем с изготовлением листов для волеизъявления не будет.
— Голосование будет проходить пакетно, по всем поправкам сразу. Они будут либо поддерживаться, либо нет. Сегодня мы с участием ЦИК рассмотрели возможности организации этой процедуры с учетом того, чтобы в нем приняло участие максимальное количество граждан. При этом учитывалась и удаленность населенных пунктов, и погодные условия, которые в этот период в стране будут разными, — сообщил член группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, речь идет о том, чтобы голосование по аналогии с президентскими выборами прошло без интернет-участков, однако к его организации будут привлечены структуры МФЦ и портал госуслуг.
— Это нужно для того, чтобы человек, проживающий не по месту регистрации, смог оперативно проинформировать о том, что он прикреплен к тому или иному избирательному участку, а также о том, что он проголосовал. Ранее ЦИК требовалось три дня после голосования, чтобы обработать результаты и исключить злоупотребления, — пояснил парламентарий.
В конце следующей недели группа может завершить свою работу, так основную свою задачу она выполнит, уточнил он.
— Если срок внесения поправок 2 марта не будет продлен, то и смысла в ее дальнейшей работе не будет, — отметил Ярослав Нилов.
Однако пока объявления о том, что работа группы ко 2 марта будет завершена, нет, пояснил «Известиям» член рабочей группы Алексей Пушков.
— На следующей неделе у нас запланировано еще одно заседание. Думаю, к этому времени мы поймем наш дальнейший функционал и параметры работы, — рассказал парламентарий.
По его словам, точная дата голосования по-прежнему не определена, хотя в СМИ уже назывались 12 и 22 апреля.

Последняя неделя

Законопроект о поправках в Конституцию Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основании предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию. Он включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.
Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в разговоре с «Известиями» отметил, что после 2 марта продление сроков приема Госдумой поправок ко второму чтению вряд ли произойдет.
— Если рабочая группа на следующей неделе будет готова свою работу завершить, то и комитет по госстроительству Госдумы по ряду блоков уже многие поправки рассмотрел. Поэтому следующая неделя, скорее всего, станет последней. Если и дальше затягивать процедуру обсуждения, это сделает жестким график дальнейшего процесса организации всероссийского голосования. Тем более все его параметры еще должны быть утверждены законом о конституционных поправках, — пояснил эксперт.
С учетом того, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в конце апреля, остается не так много времени, отметил он. Законопроект должен пройти второе и третье чтение в Госдуме, затем в Совете Федерации, а потом получить одобрение в законодательных собраниях не менее двух третей регионов. Даже если всё будет проходить оперативно, закон будет принят только в 20-х числах марта. А это означает, что до голосования останется всего месяц, за который нужно подготовить и само мероприятие, и разъяснить гражданам суть поправок, чтобы они пришли голосовать, сказал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
20 февраля 2020, 17:09
Путин рассказал о миссии Мишустина в ФНС
20 февраля 2020, 21:39
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
20 февраля 2020, 04:09
Рабочая группа попросит увеличить сроки внесения нового КоАПа в Госудму
20 февраля 2020, 21:39
МИД РФ: события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного
20 февраля 2020, 10:39
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
20 февраля 2020, 23:39
"Шнуров вступил в "Партию Роста". В какую партию вступит Ольга Бузова?" - В Рунете предлагают варианты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
16 февраля 2020, 19:39
Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому
16 февраля 2020, 13:40
Освобожение Украины от НАЦИСТСКОГО режима невозможно! Багдасаров честно об УЖАСЕ Незалежной
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.