С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции

Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине. По данным ведомства, эта сумма составит не менее 14,8 млрд рублей. Как уточнили в министерстве, источники необходимых средств «в настоящий момент прорабатываются». В рабочей группе по внесению поправок «Известиям» заявили, что перерасхода на изготовление бюллетеней не будет — голосование пройдет «пакетом». По аналогии с президентскими выборами оно будет организовано без включения интернет-участков, но к его организации будут привлечены МФЦ и сайт госуслуг.

Одним пакетом

Поручение правительству о выделении необходимых средств было дано Владимиром Путиным в минувшую пятницу. В распоряжении говорится, что их объем не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете ЦИК РФ по выборам президента в 2018 году с учетом фактического уровня инфляции.

Как пояснили «Известиям» в Минфине, в 2018-м на подготовку и проведение президентской кампании было направлено 14 млрд 259 млн 400 тыс. рублей.

«Таким образом, с учетом инфляции объем финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования в 2020 году, не может быть меньше 14 млрд 816 млн 300 тыс. рублей. Объем и источники финансового обеспечения указанного мероприятия в настоящее время прорабатываются», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что «ни в какой бюллетень поправки в Конституцию вместиться не могут». Хватит ли 14,8 млрд рублей с учетом объема вносимых изменений (к принятию рекомендованы уже несколько десятков новых норм), в ЦИК оперативно прокомментировать не смогли.

Однако в рабочей группе по подготовке поправок к Конституции «Известиям» рассказали, что голосование будет пакетным, и поэтому проблем с изготовлением листов для волеизъявления не будет.

— Голосование будет проходить пакетно, по всем поправкам сразу. Они будут либо поддерживаться, либо нет. Сегодня мы с участием ЦИК рассмотрели возможности организации этой процедуры с учетом того, чтобы в нем приняло участие максимальное количество граждан. При этом учитывалась и удаленность населенных пунктов, и погодные условия, которые в этот период в стране будут разными, — сообщил член группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, речь идет о том, чтобы голосование по аналогии с президентскими выборами прошло без интернет-участков, однако к его организации будут привлечены структуры МФЦ и портал госуслуг.

— Это нужно для того, чтобы человек, проживающий не по месту регистрации, смог оперативно проинформировать о том, что он прикреплен к тому или иному избирательному участку, а также о том, что он проголосовал. Ранее ЦИК требовалось три дня после голосования, чтобы обработать результаты и исключить злоупотребления, — пояснил парламентарий.

В конце следующей недели группа может завершить свою работу, так основную свою задачу она выполнит, уточнил он.

— Если срок внесения поправок 2 марта не будет продлен, то и смысла в ее дальнейшей работе не будет, — отметил Ярослав Нилов.

Однако пока объявления о том, что работа группы ко 2 марта будет завершена, нет, пояснил «Известиям» член рабочей группы Алексей Пушков.

— На следующей неделе у нас запланировано еще одно заседание. Думаю, к этому времени мы поймем наш дальнейший функционал и параметры работы, — рассказал парламентарий.

По его словам, точная дата голосования по-прежнему не определена, хотя в СМИ уже назывались 12 и 22 апреля.

Последняя неделя

Законопроект о поправках в Конституцию Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основании предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию. Он включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в разговоре с «Известиями» отметил, что после 2 марта продление сроков приема Госдумой поправок ко второму чтению вряд ли произойдет.

— Если рабочая группа на следующей неделе будет готова свою работу завершить, то и комитет по госстроительству Госдумы по ряду блоков уже многие поправки рассмотрел. Поэтому следующая неделя, скорее всего, станет последней. Если и дальше затягивать процедуру обсуждения, это сделает жестким график дальнейшего процесса организации всероссийского голосования. Тем более все его параметры еще должны быть утверждены законом о конституционных поправках, — пояснил эксперт.

С учетом того, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в конце апреля, остается не так много времени, отметил он. Законопроект должен пройти второе и третье чтение в Госдуме, затем в Совете Федерации, а потом получить одобрение в законодательных собраниях не менее двух третей регионов. Даже если всё будет проходить оперативно, закон будет принят только в 20-х числах марта. А это означает, что до голосования останется всего месяц, за который нужно подготовить и само мероприятие, и разъяснить гражданам суть поправок, чтобы они пришли голосовать, сказал эксперт.