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С понедельника на Украине ожидается рост числа инфицированных коронавирусом в геометрической прогрессии
22 марта 2020, 18:35 • 978 • Украина
Завтра, 23 марта, на Украину прилетят и поступят в регионы экспресс-тесты и лабораторные тесты, которые Украине подарил китайский миллиардер Джек Ма. И именно с понедельника цифры выявленных заражений коронавирусом могут начать расти в геометрической прогрессии ежечасно и могут сильно давить на психику людей и политические поступки власти.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец сети по продаже медицинского оборудования «Медтехника» Алексей Давиденко.
«Поэтому, надо оставаться с холодной головой и понимать, что это будет не вдруг резкий всплеск заражения - а про… выявление.
Аналогично, со смертностью, которая может начать резко возрастать.
Статистику других стран ведь никто не отменял. И за выявлением тянется смертность. Там где выявляют на ранних стадиях - она мизерная. Там где неделями нет вообще тестов и ставят диагноз ОРВИ и пневмонию - она может быть удручающий.
Именно в этот момент, мы наконец-то узнаем какую цену мы платим за:
— не закрытый вовремя экспорт;
— не закупленные вовремя тесты;
— не закупленные вовремя ИВЛ и ЭКМО», — отметил Давиденко.
По его словам, в оптовой торговле за последние дни сильно выросли продажи больницам систем для инфузионных растворов и шприцов. Связаны эти растущие объёмы, по его мнению, или из-за того, что пошло резкое увеличение ещё не диагностированных случаев, или же – «больницы готовятся к худшему».
«Нас эта беда не обойдёт стороной и уже на следующей неделе все те кто ещё три дня назад кричали — зачем вы закрываете метро, буду орать — почему вовремя не ввели ЧП по всей стране», — написал Давиденко призвав украинцев не «держать голову холодной и не паниковать - это случится не в понедельник, это случилось намного раньше».
Ранее собственник сети по продаже медицинского оборудования «Медтехника» Алексей Давиденко в Facebook рассказал, что богатые украинцы во время вспышки коронавируса Covid-19 покупают себе личные аппараты искусственной вентиляции легких, которые ставят прямо в коробках в своих гаражах.
«Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад — пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет», — написал он неделю назад.
При этом Давиденко отмечает, что подобное поведения является не только аморальным, так как происходит это во время того, как стране не хватает данных аппаратов, но и с практической точки зрения бессмысленным.
На сегодняшний день, по официальным данным, на Украине 47 инфицированных коронавирусом. Из них 25 инфицированных — жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.
В Киеве число заболевших COVID-19 тоже выросло. Мэр столицы Кличко заявил о 10 подтверждённых случаях, тогда как Минздрав подтвердил 7 заболевших.
По информации пресс-службы Министерства иностранных дел в Facebook, по состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса на Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня.
Кроме того, 152 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число — в Польше (101 человек).
Еще 16 граждан Украины проходят лечение в Германии и Доминиканской Республике — по четыре человека, в Италии, Польше — по два, в ОАЭ, Испании, Нидерландах, на Сейшельских островах — по одному.
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