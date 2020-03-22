С понедельника на Украине ожидается рост числа инфицированных коронавирусом в геометрической прогрессии

Завтра, 23 марта, на Украину прилетят и поступят в регионы экспресс-тесты и лабораторные тесты, которые Украине подарил китайский миллиардер Джек Ма. И именно с понедельника цифры выявленных заражений коронавирусом могут начать расти в геометрической прогрессии ежечасно и могут сильно давить на психику людей и политические поступки власти.Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец сети по продаже медицинского оборудования «Медтехника» Алексей Давиденко.«Поэтому, надо оставаться с холодной головой и понимать, что это будет не вдруг резкий всплеск заражения - а про… выявление.Аналогично, со смертностью, которая может начать резко возрастать.Статистику других стран ведь никто не отменял. И за выявлением тянется смертность. Там где выявляют на ранних стадиях - она мизерная. Там где неделями нет вообще тестов и ставят диагноз ОРВИ и пневмонию - она может быть удручающий.Именно в этот момент, мы наконец-то узнаем какую цену мы платим за:— не закрытый вовремя экспорт;— не закупленные вовремя тесты;— не закупленные вовремя ИВЛ и ЭКМО», — отметил Давиденко.По его словам, в оптовой торговле за последние дни сильно выросли продажи больницам систем для инфузионных растворов и шприцов. Связаны эти растущие объёмы, по его мнению, или из-за того, что пошло резкое увеличение ещё не диагностированных случаев, или же – «больницы готовятся к худшему».«Нас эта беда не обойдёт стороной и уже на следующей неделе все те кто ещё три дня назад кричали — зачем вы закрываете метро, буду орать — почему вовремя не ввели ЧП по всей стране», — написал Давиденко призвав украинцев не «держать голову холодной и не паниковать - это случится не в понедельник, это случилось намного раньше».Ранее собственник сети по продаже медицинского оборудования «Медтехника» Алексей Давиденко в Facebook рассказал, что богатые украинцы во время вспышки коронавируса Covid-19 покупают себе личные аппараты искусственной вентиляции легких, которые ставят прямо в коробках в своих гаражах.«Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад — пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет», — написал он неделю назад.При этом Давиденко отмечает, что подобное поведения является не только аморальным, так как происходит это во время того, как стране не хватает данных аппаратов, но и с практической точки зрения бессмысленным.На сегодняшний день, по официальным данным, на Украине 47 инфицированных коронавирусом. Из них 25 инфицированных — жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.В Киеве число заболевших COVID-19 тоже выросло. Мэр столицы Кличко заявил о 10 подтверждённых случаях, тогда как Минздрав подтвердил 7 заболевших.По информации пресс-службы Министерства иностранных дел в Facebook, по состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса на Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня.Кроме того, 152 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число — в Польше (101 человек).Еще 16 граждан Украины проходят лечение в Германии и Доминиканской Республике — по четыре человека, в Италии, Польше — по два, в ОАЭ, Испании, Нидерландах, на Сейшельских островах — по одному.