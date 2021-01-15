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С понедельника - на прививку: Голикова объявила дату начала массовой вакцинации в России

15 января 2021, 22:30  •  57 • Политика
Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в России 18 января. Дату объявила вице-премьер Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.
Вице-премьер Татьяна Голикова объявила дату начала массовой вакцинации в России. Она стартует в понедельник, 18 января, сообщила зампред правительства России на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 начали ставить ещё в декабре 2020 года. Однако тогда приоритет отдавался наиболее уязвимым категориям граждан России: врачам, учителям, правоохранителям, соцработникам и пожилым людям старше 65 лет.
Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация,
- объявила Голикова.
Напомним, что Россия первой в мире разработала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. Её эффективность уже признана на международном уровне. И, в отличие от появившихся гораздо позже западных аналогов, российский препарат менее требователен к условиям хранения, что позволяет легче наладить логистику и обеспечить быструю вакцинацию населения. По этой причине всё больше стран обращаются к России с просьбой поделиться препаратом.

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