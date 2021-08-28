С помощью беспилотника: военные США в Афганистане нанесли удар по боевику ИГ

Военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков террористической организации «Исламское государство»*. По словам представителя Центрального командования ВС США, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар. По предварительным данным, боевик был ликвидирован. Ранее президент США Джо Байден, выступая после теракта в Кабуле, сообщил, что причастных к атаке «найдут и заставят поплатиться».

Военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

По его словам, террорист занимался организацией серии нападений. По предварительным данным, боевик был ликвидирован.

«Удар был нанесён с помощью БПЛА в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам неизвестно об убитых и раненых среди гражданского населения», — говорится в заявлении Урбана.

Вместе с тем CNN со ссылкой на правительственный источник сообщил, что президент США Джо Байден одобрил нанесение удара.

Напомним, в четверг, 26 августа, возле международного аэропорта Кабула произошёл теракт. По последним данным СМИ, жертвами взрыва стали более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Вместе с тем пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США не располагают данными о наличии среди погибших и пострадавших американцев из числа гражданских лиц.

В Вашингтоне ответственность за произошедшее возложили на террористическую группировку «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ в Афганистане). Сама группировка «Исламское государство» ранее взяла ответственность за случившееся.

После атаки Джо Байден заявил, что поручил готовиться к нанесению ударов по объектам и лидерам группировки.

«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдём и заставим поплатиться», — сказал тогда Байден.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём Telegram-канале: «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!!!!!!!!!!!!!!»

Кроме того, в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и высказала мнение, что атака вблизи кабульского аэропорта является попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в стране.

«Призываем к скорейшей нормализации напряжённой ситуации вокруг кабульского аэропорта. Надеемся на восстановление мира и безопасности в Афганистане», — сказала Захарова.

В свою очередь, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что произошедший теракт стал следствием «хаоса», который с момента начала эвакуации установился американскими военными в аэропорту.

AFP

© Wakil KOHSAR

«Там хаос, бардак, давка, столпотворение, навести порядок не удаётся, потому что фактически такое квазидвоевластие. Талибы** ещё не вошли в аэропорт, но хотят это сделать, американцы ещё не ушли, но, естественно, все их мысли уже о том, чтобы всё это завершать», — цитирует дипломата телеканал «Звезда».

Он также сообщил, что обстановка вокруг посольства РФ остаётся стабильной.

В середине августа представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем. В аэропорту Кабула продолжает оставаться множество людей, желающих покинуть страну.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что военнослужащие США не исключают повторения атак в Кабуле в будущем.

Кирби также рассказал, что США намерены завершить миссию по эвакуации людей из аэропорта Кабула 31 августа. По его словам, США готовы продолжать оказывать помощь афганцам, однако американского военного присутствия в республике не будет. Вместе с тем Пентагон, по его словам, намерен сохранить как можно больше возможностей «для обеспечения безопасности в Кабуле».

Как сообщил из Кабула корреспондент RT Arabic Халед аль-Джабури, в городе остаются беженцы, в том числе женщины, которые до сих пор не получили никакого убежища и помощи.

Корреспондент RT Arabic о ситуации в Кабуле

«Я из провинции Баглан. Приехала сюда после прихода «Талибана» в провинцию. Мы всё бросили. Воры разграбили наши дома. Здесь у нас есть только палатка. Мы голодны, но у нас нет никакой пищи», — рассказала одна из беженок.

По словам корреспондента, талибы полностью обеспечивают безопасность. Он также сообщил, что журналисты встречались с официальным представителем талибов, который рассказал о некоторых факторах, которые беспокоят движение.

«Это — американское военное присутствие, которое, по мнению движения, является главной причиной распространения хаоса внутри Афганистана. Он также предупредил, что ИГ предпримет ряд атак, чтобы обвинить в этом «Талибан». К сожалению, ситуация в аэропорту остаётся крайне сложной», — отметил журналист.

Накануне корреспондент RT Мурад Газдиев, который также находится в Кабуле, сообщал, что в городе повышены меры безопасности, «Талибан» продолжает зачистки и ищет террористов ИГ, прячущихся в столице. При этом опасность новых атак в аэропорту Кабула остаётся очень высокой.

Он также сообщил, что «Талибан» приказал жителям Кабула сдать всё оружие, боеприпасы и «правительственную собственность» соответствующим органам в течение недели.

После теракта в Кабуле ряд западных СМИ отметили, что произошедшее является следствием неудачной военной операции США в Афганистане, а Джо Байден утратил контроль над ситуацией. Так, немецкая газета Die Zeit написала, что Байдену, столкнувшемуся с тяжелейшим для него кризисом, придётся объяснять последствия войны, «над которой слишком долго никто не задумывался».

В свою очередь ведущий Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что афганская стратегия Байдена «опозорила Америку навсегда». По его словам, очередным ударом по престижу США также стало поведение президента после теракта в аэропорту Кабула.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.