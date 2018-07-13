С пользой для пенсионного дела • 108 • Аналитика К числу конструкторов пенсионной реформы – присоединяйся!



Большинство из нас понимает, что проблема пересмотра возрастных границ пенсионного возраста назрела. Все предыдущие попытки определиться в этом вопросе результата не дали. Сторонники и противники пенсионных перемен были и будут всегда.









Сегодня вопрос повышения пенсионного возраста переведен в законодательную плоскость. Многие понимают, что в современных условиях это решение будет принято. Поэтому основная задача, на наш взгляд, сейчас заключается в том, чтобы дополнить законопроект рациональными предложениями, выявить в максимально возможной мере те риски и угрозы, которые мы в состоянии сегодня понять и оценить. Определить перечень приемлемых рисков, понимая высокую цену потенциальных просчетов и ошибок. Надо учесть и то, что за весь период с начала 1990-х годов в нашей стране ни одна из начатых пенсионных реформ не была успешной. Более того, ни одна из них не была доведена до конца!



Причин тому много, но одной из основных, на наш взгляд, является то, что усилия власти и населения порой имели разные векторы. Подобная ситуация складывается и сегодня. Власть в процесс обсуждения и доработки внесенных правительством законодательных инициатив по повышению пенсионного возраста вовлекла региональные законодательные и исполнительные органы. Подключились структуры Общественной палаты в центре и на местах. Участвуют представители профессиональных и экспертных сообществ. Идет поиск наилучших и менее «болезненных» вариантов решения назревших пенсионных проблем. Но все это как бы взгляд на ситуацию, скорее, сверху. А снизу она видится по-другому. Об этом свидетельствуют данные различных соцопросов и протестная активность населения. Коллективные эмоциональные всплески могут негативно сказаться на социальной стабильности в ряде депрессивных и дотационных регионов. Попытки силового и морального давления на протестующих могут привести к более тесной консолидации их совместных усилий. Коллективное, групповое поведение всегда склонно к более рискованным и даже агрессивным действиям.



О пенсии надо думать смолоду



Но в этой ситуации, на наш взгляд, больше должно настораживать другое. Судя по видеосюжетам и фотоотчетам о протестных мероприятиях в регионах, в них участвуют люди старшего и в меньшей мере среднего возраста. Там совсем мало молодежи, а ведь это в большей степени касается именно их пенсионной судьбы. Хотя, конечно, на митингах конструктивные решения принимаются нечасто. Но молодое поколение будущих пенсионеров почти не проявляет своей заинтересованности в рассмотрении этого вопроса. Некоторые прямо заявляют, что не верят в будущую пенсию и не рассчитывают на нее. Но у них нет ответов и на то, как они думают жить по завершении трудового пути. Недавно уже высказывалась на достаточно высоком уровне озабоченность тем, что у молодого поколения отсутствует интерес и понимание необходимости собственных усилий по обеспечению своей достойной старости. А это мина замедленного действия под любую пенсионную систему. Проводимые сейчас различные опросы по выявлению степени озабоченности предстоящими пенсионными переменами с настораживающей стабильностью показывают, что более половины опрашиваемых даже не задумываются о своем пенсионном будущем. И, соответственно, не предпринимают никаких усилий в этом направлении. Трудно даже примерно смоделировать ситуацию, когда эта масса необеспеченных людей подойдет к пенсионному рубежу и убедится в своей материальной несостоятельности… Подобная ситуация вполне может стать детонатором для социального взрыва. Но это, пожалуй, грустные мысли о далеком будущем. Сейчас же речь идет о делах сегодняшних и насущных вопросах пенсионного реформирования.



Чем заинтересовать и как компенсировать?



Если судить по соцопросам, от 80 до 92 процентов респондентов высказываются против повышения пенсионного возраста. И на то у них есть свои опасения и доводы. Они у каждого разные, но типовые и наиболее характерные возражения можно, пожалуй, распределить по нескольким основным группам. Это состояние здоровья, недостаточная медпомощь, возрастное снижение трудовой активности, психологическая и физическая усталость. «Принуждение к труду» силой закона может вызвать ответное противодействие, в первую очередь граждан предпенсионного возраста. А таких в ближайшее время, по разным подсчетам, может набраться 13-14 млн. человек. Из истории известно, что принудительный труд является самым непроизводительным и мало эффективным. Если сейчас, в начале пенсионного «марафона», не учесть эти интересы и опасения, не продумать каких-либо мер стимулирования и поддержки, то далее можно столкнуться с эффектом «сидячей забастовки». Работники будут формально числиться в рядах трудоспособных, находиться на рабочих местах, но экономический и производственный результат от этого может быть незначителен. Или даже убыточен, если учесть выплаты по больничным листам людям с несколькими хроническими заболеваниями. По медстатистике, к 60-65 годам в среднем каждый россиянин имеет по 3-5 болезней, которые трудно поддаются лечению или не излечиваются вовсе. Да и корпоративная медстраховка для них стоит в 1,5-2 раза дороже, чем для более молодых работников. А это будет значительно повышать расходы на соцпакет. И таких «подводных камней» немало. Так что и работодателей придется как-то заинтересовывать. Крым и Донбасс воюют за нас!



Главное – комплексный подход и рациональные решения



Поскольку пенсионная реформа – это комплексная государственная задача общенационального масштаба, то и решения должны приниматься путем консолидации усилий всех заинтересованных органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, научных и профессиональных сообществ. Ну и конечно, самих будущих пенсионеров. И в числе первых шагов необходимо уточнение понятий «пенсионный возраст» и «трудоспособный возраст» с установлением новых половозрастных границ. Потребуется внести изменения во множество различных документов. Было бы неплохо подкрепить эти изменения результатами научных исследований, если таковые проводились.



На основе биологических и медико-социальных разработок по вопросам старости, возрастного состояния здоровья, включая возраст сохранения необходимой трудоспособности, неплохо было бы подготовить изменения в нормативные акты и разработать практические рекомендации. В них, по нашему мнению, обязательно надо включить вопросы возрастных психофизиологических возможностей и ограничений для конкретных должностей и профессий, а также учесть причины и последствия возрастных деформаций личности работников предпенсионного и пенсионного возраста. Думается, что каждый понимает, что нельзя заставлять до 65 лет трудиться каждого водителя, к примеру, автобуса, понимая, что с ним за рулем может случиться всякое — приступ хронического заболевания, инсульт или инфаркт. И это не считая возрастных изменений остроты зрения, слуха, скорости реакции, подвижности и координации движения. Во внештатных и критических ситуациях жизнь десятков пассажиров и других участников движения на дороге может оказаться в опасности. Случалось, что возрастные водители в стрессовом состоянии путали педали тормоза и газа, утрачивали способность адекватно ориентироваться в пространстве. Чтобы этого не случалось, потребуется диспансерное обследование таких «возрастных» водителей, углубленный предрейсовый осмотр в транспортных организациях и комплекс других планово-предупредительных мероприятий. А подобных профессий наберется немало. Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри



А если возраст повышать поэтапно?



Возможно вообще следует предусмотреть два уровня поэтапного повышения пенсионного возраста. Например, 1-й этап для мужчин – до 63 лет, а второй позже – до 65 лет. Для женщин – 1-й этап – до 60 лет, а 2-й позднее до 63 лет. Такое повышение возраста выхода на пенсию, по нашему мнению, пройдет менее болезненно и не потребует сложной психологической перестройки и перемен в жизненных планах работников предпенсионного возраста.



В числе первоочередных задач, на наш взгляд, требуется снять наиболее острые противоречия или трансформировать их с учетом конструктивных предложений оппозиции в приемлемые варианты для совместного дальнейшего обсуждения. Возможно, следует смягчить некоторые параметры предстоящих пенсионных перемен, вызывающих наиболее острое социальное неодобрение. В противном случае открытое или скрытое противодействие либо осмысленное бездействие может не только в дальнейшем тормозить проведение пенсионной реформы, но и свести на нет даже очевидно полезные меры. Как консолидироваться с прагматически мыслящей оппозицией надо решать в каждом регионе и в каждой ситуации отдельно. Готовых рецептов, думается, ни у кого нет.



Обещание — хорошо, но закон — лучше Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1



Проведение пенсионной реформы – это более масштабная задача в сравнении с повышением верхних границ пенсионного возраста. Поэтому требуется подготовка всего пакета необходимых законопроектов, включая изменения, например, в Трудовой кодекс РФ. Когда высокопоставленные чиновники уверяют на словах встревоженное население в том, что они будут контролировать соблюдение прав работников старшего возраста и пресекать дискриминацию по возрасту, это звучит малоубедительно. А вот когда будут изменены нормы трудового законодательства в интересах тех, кто будет трудиться до достижения нового пенсионного возраста, вопросов и сомнений не останется.



Трудовым законодательством для возрастных категорий работников и работающих пенсионеров должны быть предусмотрены (на их выбор) варианты полной и неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, удаленной работы с использованием интернет-технологий, а также возможность предоставления дополнительного оплачиваемого либо неоплачиваемого отпуска.



Пенсионная система должна строиться на принципах максимальной прозрачности, быть демократичной, доступной для общественного контроля, понятной и открытой для каждого получателя пенсий и будущего пенсионера. Заявление о предстоящей отмене системы пенсионных баллов и возвращение к пенсионным начислением в рублях стало хорошей новостью для будущих и нынешних пенсионеров. ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем



Пользуясь случаем, поправить несоответствия



Возможно, следует воспользоваться благоприятным случаем и внести изменения в пенсионное законодательство, восстановив пенсионеров силовых ведомств в перечне федеральных получателей пенсий. Ведь так было всегда в нашей пенсионной истории. Тем самым можно устранить парадокс, когда ветераны военной службы числятся среди региональных льготников. Но ведь у нас нет областных министерств обороны или внутренних дел. Служили они державе российской, а не интересам субъектов РФ. К тому же пенсии и льготы военным пенсионерам из числа солдат и сержантов, включая военнослужащих-женщин, служивших по контракту, можно было бы тоже пересмотреть, как по деньгам, так и по медицинскому обслуживанию. Таких полубесправных «военпенсов», как они себя иной раз называют, не так много, и затраты были бы не столь значительны. А ведь им, как и офицерам, также придется, по информации СМИ, на 5 лет дольше находиться в армейском строю. Пенсии же большинства из этой категории контрактников сейчас не превышают 10-11 тыс. рублей. Восстановление социальной справедливости они оценили бы точно.



При этом наделение пенсионеров льготами и преимуществами должно носить пожизненный характер и не иметь обратной силы. Возможные исключения из этого общего правила должны быть законодательно определены в виде закрытого перечня случаев, когда производятся такие изъятия в особых обстоятельствах и с обязательной заменой либо на равнозначные дополнительные льготы или с предоставлением соответствующей денежной компенсации в персональном порядке. Не должно стать практикой принцип «Сегодня одарил льготой, а завтра ее отобрал».



Шире использовать опыт старшего поколения Так называемые союзники



Должна быть разработана государственная программа, регулирующая постепенный выход работников предпенсионного возраста из профессии с поэтапным снижением их трудовой нагрузки. При этом профессиональные знания и опыт пенсионеров и ветеранов должны шире использоваться в системе наставничества, обучения профессиональному и специальному мастерству, а также обеспечивать передачу молодому поколению работников эффективных трудовых навыков, лучших приемов и способов выполнения трудовых операций.



Для поддержания требуемого уровня трудоспособности населения предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе в интересах постепенного повышения возраста выхода на пенсию, необходимо в системе здравоохранения и социальной защиты населения выделить отдельное направление возрастной медицины для лиц старшего поколения и расширить возможности по использованию лечебно-профилактической сети санаториев и других учреждений в целях трудовой реабилитации инвалидов и пенсионеров. В крупных городах такие врачи уже работают, но единой системы в масштабах всей страны пока еще не существует.



Механизм замены льгот, индексаций, надбавок и других преимуществ, которыми де-юре и де-факто обладают пенсионеры и ветераны, должен быть закреплен законодательно и предусматривать демократические начала и принципы добровольности при решении этих вопросов. При письменном отказе пенсионера от тех или иных льгот и преимуществ должна быть предусмотрена адекватная денежная компенсация либо замена иной, равной по значимости льготой, из числа тех, что предусмотрены пенсионным законодательством и которые отвечают потребностям ветерана, инвалида или пенсионера.



Внесите свой вклад в общее пенсионное дело



Предлагается всем заинтересованным читателям в рамках социального эксперимента использовать возможности популярного портала «ВО» и на его площадке продемонстрировать свою гражданскую позицию, приняв посильное участие в обсуждении будущей пенсионной реформы. Каждый читатель имеет возможность в своих комментариях кратко дополнить, конкретизировать что-то в уже обсуждаемых вариантах или предложить что-то совершенно новое или упущенное при подготовке материала. Убедительная просьба не отвлекаться на эмоциональные оценки, примеры из жизни или личного опыта. Свои идеологические и политические пристрастия тоже лучше на время отложить в сторону, поскольку все предыдущие многолетние дискуссии по пенсионным вопросам порой из-за излишней политизации не дали результата. Надо всем нам сосредоточиться на конструктивных, выполнимых и приемлемых для большинства вариантах. В этом случае краткость, четкость в изложении, избегание двойного толкования предложенного варианта будет способствовать успеху и лучшему взаимопониманию с другими читателями и пользователями.



Будем надеяться, что портал «ВО», который пользуется широкой известностью, привлечет внимание депутатов, чиновников, политиков, профсоюзных и общественных работников, принимающих участие в доработке предложенных вариантов пенсионной реформы. Тогда наши коллективные усилия и, надеемся, конструктивные предложения вполне возможно будут услышаны и использованы с пользой для общего дела. А каждый из нас ощутит свою сопричастность к этому масштабному национальному проекту по реформированию своего пенсионного будущего. Большинство из нас понимает, что проблема пересмотра возрастных границ пенсионного возраста назрела. Все предыдущие попытки определиться в этом вопросе результата не дали. Сторонники и противники пенсионных перемен были и будут всегда.Сегодня вопрос повышения пенсионного возраста переведен в законодательную плоскость. Многие понимают, что в современных условиях это решение будет принято. Поэтому основная задача, на наш взгляд, сейчас заключается в том, чтобы дополнить законопроект рациональными предложениями, выявить в максимально возможной мере те риски и угрозы, которые мы в состоянии сегодня понять и оценить. Определить перечень приемлемых рисков, понимая высокую цену потенциальных просчетов и ошибок. Надо учесть и то, что за весь период с начала 1990-х годов в нашей странеБолее того,Причин тому много, но одной из основных, на наш взгляд, является то, что усилия власти и населения порой имели разные векторы. Подобная ситуация складывается и сегодня. Власть в процесс обсуждения и доработки внесенных правительством законодательных инициатив по повышению пенсионного возраста вовлекла региональные законодательные и исполнительные органы. Подключились структуры Общественной палаты в центре и на местах. Участвуют представители профессиональных и экспертных сообществ. Идет поиск наилучших и менее «болезненных» вариантов решения назревших пенсионных проблем. Но все это как бы взгляд на ситуацию, скорее, сверху. А снизу она видится по-другому. Об этом свидетельствуют данные различных соцопросов и протестная активность населения. Коллективные эмоциональные всплески могут негативно сказаться на социальной стабильности в ряде депрессивных и дотационных регионов. Попытки силового и морального давления на протестующих могут привести к более тесной консолидации их совместных усилий. Коллективное, групповое поведение всегда склонно к более рискованным и даже агрессивным действиям.Но в этой ситуации, на наш взгляд, больше должно настораживать другое. Судя по видеосюжетам и фотоотчетам о протестных мероприятиях в регионах, в них участвуют люди старшего и в меньшей мере среднего возраста. Там совсем мало молодежи, а ведь это в большей степени касается именно их пенсионной судьбы. Хотя, конечно, на митингах конструктивные решения принимаются нечасто. Но молодое поколение будущих пенсионеров почти не проявляет своей заинтересованности в рассмотрении этого вопроса. Некоторые прямо заявляют, что не верят в будущую пенсию и не рассчитывают на нее. Но у них нет ответов и на то, как они думают жить по завершении трудового пути. Недавно уже высказывалась на достаточно высоком уровне озабоченность тем, что у молодого поколения отсутствует интерес и понимание необходимости собственных усилий по обеспечению своей достойной старости. А это мина замедленного действия под любую пенсионную систему. Проводимые сейчас различные опросы по выявлению степени озабоченности предстоящими пенсионными переменами с настораживающей стабильностью показывают, что более половины опрашиваемых даже не задумываются о своем пенсионном будущем. И, соответственно, не предпринимают никаких усилий в этом направлении. Трудно даже примерно смоделировать ситуацию, когда эта масса необеспеченных людей подойдет к пенсионному рубежу и убедится в своей материальной несостоятельности… Подобная ситуация вполне может стать детонатором для социального взрыва. Но это, пожалуй, грустные мысли о далеком будущем. Сейчас же речь идет о делах сегодняшних и насущных вопросах пенсионного реформирования.Если судить по соцопросам, от 80 до 92 процентов респондентов высказываются против повышения пенсионного возраста. И на то у них есть свои опасения и доводы. Они у каждого разные, но типовые и наиболее характерные возражения можно, пожалуй, распределить по нескольким основным группам. Это состояние здоровья, недостаточная медпомощь, возрастное снижение трудовой активности, психологическая и физическая усталость. «Принуждение к труду» силой закона может вызвать ответное противодействие, в первую очередь граждан предпенсионного возраста. А таких в ближайшее время, по разным подсчетам, может набраться 13-14 млн. человек. Из истории известно, что принудительный труд является самым непроизводительным и мало эффективным. Если сейчас, в начале пенсионного «марафона», не учесть эти интересы и опасения, не продумать каких-либо мер стимулирования и поддержки, то далее можно столкнуться с эффектом «сидячей забастовки». Работники будут формально числиться в рядах трудоспособных, находиться на рабочих местах, но экономический и производственный результат от этого может быть незначителен. Или даже убыточен, если учесть выплаты по больничным листам людям с несколькими хроническими заболеваниями. По медстатистике, к 60-65 годам в среднем каждый россиянин имеет по 3-5 болезней, которые трудно поддаются лечению или не излечиваются вовсе. Да и корпоративная медстраховка для них стоит в 1,5-2 раза дороже, чем для более молодых работников. А это будет значительно повышать расходы на соцпакет. И таких «подводных камней» немало. Так что и работодателей придется как-то заинтересовывать.Поскольку пенсионная реформа – это комплексная государственная задача общенационального масштаба, то и решения должны приниматься путем консолидации усилий всех заинтересованных органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, научных и профессиональных сообществ. Ну и конечно, самих будущих пенсионеров. И в числе первых шагов необходимо уточнение понятий «пенсионный возраст» и «трудоспособный возраст» с установлением новых половозрастных границ. Потребуется внести изменения во множество различных документов. Было бы неплохо подкрепить эти изменения результатами научных исследований, если таковые проводились.На основе биологических и медико-социальных разработок по вопросам старости, возрастного состояния здоровья, включая возраст сохранения необходимой трудоспособности, неплохо было бы подготовить изменения в нормативные акты и разработать практические рекомендации. В них, по нашему мнению, обязательно надо включить вопросы возрастных психофизиологических возможностей и ограничений для конкретных должностей и профессий, а также учесть причины и последствия возрастных деформаций личности работников предпенсионного и пенсионного возраста. Думается, что каждый понимает, что нельзя заставлять до 65 лет трудиться каждого водителя, к примеру, автобуса, понимая, что с ним за рулем может случиться всякое — приступ хронического заболевания, инсульт или инфаркт. И это не считая возрастных изменений остроты зрения, слуха, скорости реакции, подвижности и координации движения. Во внештатных и критических ситуациях жизнь десятков пассажиров и других участников движения на дороге может оказаться в опасности. Случалось, что возрастные водители в стрессовом состоянии путали педали тормоза и газа, утрачивали способность адекватно ориентироваться в пространстве. Чтобы этого не случалось, потребуется диспансерное обследование таких «возрастных» водителей, углубленный предрейсовый осмотр в транспортных организациях и комплекс других планово-предупредительных мероприятий. А подобных профессий наберется немало.Возможно вообще следует предусмотреть два уровня поэтапного повышения пенсионного возраста. Например, 1-й этап для мужчин – до 63 лет, а второй позже – до 65 лет. Для женщин – 1-й этап – до 60 лет, а 2-й позднее до 63 лет. Такое повышение возраста выхода на пенсию, по нашему мнению, пройдет менее болезненно и не потребует сложной психологической перестройки и перемен в жизненных планах работников предпенсионного возраста.В числе первоочередных задач, на наш взгляд, требуется снять наиболее острые противоречия или трансформировать их с учетом конструктивных предложений оппозиции в приемлемые варианты для совместного дальнейшего обсуждения. Возможно, следует смягчить некоторые параметры предстоящих пенсионных перемен, вызывающих наиболее острое социальное неодобрение. В противном случае открытое или скрытое противодействие либо осмысленное бездействие может не только в дальнейшем тормозить проведение пенсионной реформы, но и свести на нет даже очевидно полезные меры. Как консолидироваться с прагматически мыслящей оппозицией надо решать в каждом регионе и в каждой ситуации отдельно. Готовых рецептов, думается, ни у кого нет.Проведение пенсионной реформы – это более масштабная задача в сравнении с повышением верхних границ пенсионного возраста. Поэтому требуется подготовка всего пакета необходимых законопроектов, включая изменения, например, в Трудовой кодекс РФ. Когда высокопоставленные чиновники уверяют на словах встревоженное население в том, что они будут контролировать соблюдение прав работников старшего возраста и пресекать дискриминацию по возрасту, это звучит малоубедительно. А вот когда будут изменены нормы трудового законодательства в интересах тех, кто будет трудиться до достижения нового пенсионного возраста, вопросов и сомнений не останется.Трудовым законодательством для возрастных категорий работников и работающих пенсионеров должны быть предусмотрены (на их выбор) варианты полной и неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, удаленной работы с использованием интернет-технологий, а также возможность предоставления дополнительного оплачиваемого либо неоплачиваемого отпуска.Пенсионная система должна строиться на принципах максимальной прозрачности, быть демократичной, доступной для общественного контроля, понятной и открытой для каждого получателя пенсий и будущего пенсионера. Заявление о предстоящей отмене системы пенсионных баллов и возвращение к пенсионным начислением в рублях стало хорошей новостью для будущих и нынешних пенсионеров.Возможно, следует воспользоваться благоприятным случаем и внести изменения в пенсионное законодательство, восстановив пенсионеров силовых ведомств в перечне федеральных получателей пенсий. Ведь так было всегда в нашей пенсионной истории. Тем самым можно устранить парадокс, когда ветераны военной службы числятся среди региональных льготников. Но ведь у нас нет областных министерств обороны или внутренних дел. Служили они державе российской, а не интересам субъектов РФ. К тому же пенсии и льготы военным пенсионерам из числа солдат и сержантов, включая военнослужащих-женщин, служивших по контракту, можно было бы тоже пересмотреть, как по деньгам, так и по медицинскому обслуживанию. Таких полубесправных «военпенсов», как они себя иной раз называют, не так много, и затраты были бы не столь значительны. А ведь им, как и офицерам, также придется, по информации СМИ, на 5 лет дольше находиться в армейском строю. Пенсии же большинства из этой категории контрактников сейчас не превышают 10-11 тыс. рублей. Восстановление социальной справедливости они оценили бы точно.При этом наделение пенсионеров льготами и преимуществами должно носить пожизненный характер и не иметь обратной силы. Возможные исключения из этого общего правила должны быть законодательно определены в виде закрытого перечня случаев, когда производятся такие изъятия в особых обстоятельствах и с обязательной заменой либо на равнозначные дополнительные льготы или с предоставлением соответствующей денежной компенсации в персональном порядке. Не должно стать практикой принцип «Сегодня одарил льготой, а завтра ее отобрал».Должна быть разработана государственная программа, регулирующая постепенный выход работников предпенсионного возраста из профессии с поэтапным снижением их трудовой нагрузки. При этом профессиональные знания и опыт пенсионеров и ветеранов должны шире использоваться в системе наставничества, обучения профессиональному и специальному мастерству, а также обеспечивать передачу молодому поколению работников эффективных трудовых навыков, лучших приемов и способов выполнения трудовых операций.Для поддержания требуемого уровня трудоспособности населения предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе в интересах постепенного повышения возраста выхода на пенсию, необходимо в системе здравоохранения и социальной защиты населения выделить отдельное направление возрастной медицины для лиц старшего поколения и расширить возможности по использованию лечебно-профилактической сети санаториев и других учреждений в целях трудовой реабилитации инвалидов и пенсионеров. В крупных городах такие врачи уже работают, но единой системы в масштабах всей страны пока еще не существует.Механизм замены льгот, индексаций, надбавок и других преимуществ, которыми де-юре и де-факто обладают пенсионеры и ветераны, должен быть закреплен законодательно и предусматривать демократические начала и принципы добровольности при решении этих вопросов. При письменном отказе пенсионера от тех или иных льгот и преимуществ должна быть предусмотрена адекватная денежная компенсация либо замена иной, равной по значимости льготой, из числа тех, что предусмотрены пенсионным законодательством и которые отвечают потребностям ветерана, инвалида или пенсионера.Предлагается всем заинтересованным читателям в рамках социального эксперимента использовать возможности популярного портала «ВО» и на его площадке продемонстрировать свою гражданскую позицию, приняв посильное участие в обсуждении будущей пенсионной реформы. Каждый читатель имеет возможностькратко дополнить, конкретизировать что-то в уже обсуждаемых вариантах или предложить что-то совершенно новое или упущенное при подготовке материала. Убедительная просьба не отвлекаться на эмоциональные оценки, примеры из жизни или личного опыта. Свои идеологические и политические пристрастия тоже лучше на время отложить в сторону, поскольку все предыдущие многолетние дискуссии по пенсионным вопросам порой из-за излишней политизации не дали результата. Надо всем нам сосредоточиться на конструктивных, выполнимых и приемлемых для большинства вариантах. В этом случае краткость, четкость в изложении, избегание двойного толкования предложенного варианта будет способствовать успеху и лучшему взаимопониманию с другими читателями и пользователями.Будем надеяться, что портал «ВО», который пользуется широкой известностью, привлечет внимание депутатов, чиновников, политиков, профсоюзных и общественных работников, принимающих участие в доработке предложенных вариантов пенсионной реформы. Тогда наши коллективные усилия и, надеемся, конструктивные предложения вполне возможно будут услышаны и использованы с пользой для общего дела. А каждый из нас ощутит свою сопричастность к этому масштабному национальному проекту по реформированию своего пенсионного будущего. Автор: Михаил Сухоруков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 108 Источник Похожие новости Сброс балласта. Европа между Путиным и Трампом Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении. 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