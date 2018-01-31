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С подачи СМИ соцсети стали сравнивать Трампа с Муссолини и животными

31 января 2018, 21:54  •  57 • Политика
Интернет и пресса не смогли удержаться от иронии и издевок после того, как президент США Дональд Трамп на протяжении 6 минут стоя аплодировал самому себе в конгрессе.
Президент США Дональд Трамп вновь порадовал ненавидящие его американские СМИ публичным проявлением эмоций, которые легко было представить как высокомерие или даже некоторую эксцентричность. Все дело в том, что после завершения своей ежегодной речи-послания перед конгрессом он начал бурно аплодировать.
Конкретней говоря, когда члены американского парламента поднялись после его слов, чтобы чествовать президента аплодисментами, Трамп присоединился к их овациям. Стоя на трибуне, он аплодировал фактически самому себе ни много ни мало, а целых 6 минут.
Хоть речь трампа продолжалась примерно 80 минут и стала самым долгим обращением президента США к законодателям за последние 18 лет, информагентство VICE предпочло сконцентрировать внимание своих зрителей именно на этом эпизоде. Видео с аплодирующим Трампом уже опубликовано в Сети.
Аудитория социальных сетей поспешила заглотить наживку. Так, к примеру, один из пользователей Twitter сравнил Трампа с итальянским диктатором Бенито Муссолини. Другие комментаторы нашли для описания маньеризмов своего президента и того менее приглядные аналогии.
dude looks like Mussolini
— karen aquino (@kayopunk) 31 января 2018 г.
pic.twitter.com/a8yhGz2ZLc
— Lena Franzen (@rookiek9) 31 января 2018 г.

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