С победой Байдена пандемия закончится? Демократы на радостях могут разоблачить самих себя

Такое мнение ведущая радио "Вести FM" озвучила в связи с окончанием президентских выборов в США. Окончательные итоги выборов ещё подводятся, однако демократы уже празднуют победу. Согласно экзитполам, Джо Байден опережает своего соперника Дональда Трампа как по общему числу голосов, так и по числу голосов выборщиков в ключевых штатах.

Шафран предположила, что паника и хаос, которые царили в США весь последний год в связи с эпидемией коронавируса, намеренно распространялись демократами, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед избирателями.

Есть ощущения, что с победой Байдена пандемия в США скоро закончится. Все вопросы решены, - пишет журналистка.

Скриншот:Telegram/ШАФРАН

Отметим, что вопрос об эпидемии коронавируса неоднократно поднимался во время предвыборных дебатов. Байден каждый раз обвинял своего оппонента в том, что он не справляется с ситуацией и что у него нет плана по борьбе с COVID-19. Трамп в ответ утверждал, что в штатах, контролируемых демократами, ситуация с COVID намного хуже, чем в регионах, где правят республиканцы.