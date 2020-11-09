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С победой Байдена пандемия закончится? Демократы на радостях могут разоблачить самих себя
09 ноября 2020, 21:45 • 141 • Политика
Американские демократы на радостях могут разоблачить самих себя, если с победой Джо Байдена в США неожиданно закончится нагнетание истерии по поводу пандемии, считает журналистка Анна Шафран.
Такое мнение ведущая радио "Вести FM" озвучила в связи с окончанием президентских выборов в США. Окончательные итоги выборов ещё подводятся, однако демократы уже празднуют победу. Согласно экзитполам, Джо Байден опережает своего соперника Дональда Трампа как по общему числу голосов, так и по числу голосов выборщиков в ключевых штатах.
Шафран предположила, что паника и хаос, которые царили в США весь последний год в связи с эпидемией коронавируса, намеренно распространялись демократами, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед избирателями.
Скриншот:Telegram/ШАФРАН
Отметим, что вопрос об эпидемии коронавируса неоднократно поднимался во время предвыборных дебатов. Байден каждый раз обвинял своего оппонента в том, что он не справляется с ситуацией и что у него нет плана по борьбе с COVID-19. Трамп в ответ утверждал, что в штатах, контролируемых демократами, ситуация с COVID намного хуже, чем в регионах, где правят республиканцы.
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