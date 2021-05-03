С первой попытки переизбраться не удалось: Пашиняна поддержал только один депутат

Бывшему премьер-министру Армении Николу Пашиняну с первой попытки переизбраться на новый срок не удалось. Его поддержал лишь один депутат.

Политический кризис в Армении с наскока преодолеть не получилось. Пашиняна, ушедшего в отставку 25 апреля и исполняющего обязанности главы кабмина, в ходе специального заседания парламента поддержал лишь один депутат. Проголосовало против втрое больше людей. 75 человек воздержались от принятия решения.

"Пашинян не избран премьер-министром", - сообщил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

10 мая состоится ещё одно заседание. Если в этот день Пашиняна вновь не изберут, парламент будет распущен. Тогда президент Армении Армен Саркисян должен будет огласить дату внеочередных выборов. Никол Пашинян ранее говорил о дате 20 июня.

И.о. премьера отмечал, что его партии "Мой шаг" придётся избрать нового премьера, если ранее достигнутая договорённость будет нарушена. Речь идёт о согласии других партий не выдвигать своих кандидатов на пост главы кабмина.

О таком согласии публично сообщили оппозиционные "Процветающая Армения" и "Просвещённая Армения". Эксперты полагают, что на досрочных парламентских выборах "Моему шагу" будут противостоять сторонники экс-президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.