С палубы "Адмирала Кузнецова" сняли кран, упавший при затоплении плавдока

30 октября на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» во время затопления плавучего дока упал кран. Инцидент произошел на территории судоремонтного завода № 82 в жилом районе Мурманска Росляково. По предварительным данным, авария произошла из-за перепадов в подаче электричества: цистерны с водой наполнялись неравномерно, и конструкция начала накреняться. Еще одна версия: разрушение сварного шва на одном из отсеков плавучего дока.

К счастью, кран упал на ту часть корабля, которая была демонтирована во время ремонта, поэтому значительный ущерб «Кузнецову» авария не принесла. Тем не менее, авианосец получил 52 повреждения во время аварии с плавдоком: это царапины, вмятины, повреждения перил и тому подобные, относительно мелкие «травмы».

Как сообщил глава объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, на ремонт крейсера понадобится 70 миллионов рублей. Сам кран не снимали с борта «Адмирала Кузнецова» до окончания следственных действий, но сегодня известно, что кран все-таки сняли.

- Работы на авианосце проходят согласно согласованному графику. Кран, упавший на его палубу во время аварии, никаких припятствий для них не создавал. Вчера на 82-м судоремонтном заводе его действительно сняли с палубы, - рассказал "КП" начальник пресс-службы судоремонтного завода «Звездочка» Евгений Гладышев.

Напомним, реконструкция тяжелого авианесущего крейсера продлится до 2021 года. Кстати, судьба самого плавдока так до сих пор и не решена: выясняется рентабельно ли поднимать его со дна Кольского залива. Также продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». При затоплении плавдока погибли два человека: один после ЧП с травмами был доставлен в больницу, где и скончался, а второй до сих пор числится пропавшим без вести.