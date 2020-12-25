«С отбыванием наказания в колонии строгого режима»: суд в Петербурге приговорил историка Соколова к 12,5 года тюрьмы

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Историка признали виновным непосредственно в убийстве и незаконном хранении оружия. Гособвинение просило для него 15 лет лишения свободы. Представители защиты Соколова не согласились с решением суда и заявили, что вопрос об обжаловании вердикта будет рассмотрен после получения копии приговора.

Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге признал виновным 64-летнего Соколова в убийстве девушки, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

«По совокупности совершённых преступлений — к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует ТАСС судью Октябрьского районного суда Петербурга Юлию Максименко.

Гособвинение просило для него 15 лет лишения свободы. Адвокат, в свою очередь, просил учесть признание историком вины, его психическое и эмоциональное состояние, хронические заболевания, а также наличие двух малолетних детей и положительные характеристики.

Оглашение приговора заняло около трёх часов. За это время историк не сказал ни слова. При оглашении приговора было отмечено, что Соколов имел спонтанно возникший умысел на убийство Ещенко.

Защита Соколова ранее просила назначить ему наказание в виде восьми лет тюремного заключения. По словам юриста, представлявшего интересы историка, Анастасия Ещенко «дала повод», а наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств предполагает, что наказание Соколову «не может превышать восьми лет лишения свободы».

По итогам сегодняшнего заседания защита Соколова заявила о несогласии с приговором. Однако юристы отметили, что вопрос обжалования решения суда будет решён после получения копии приговора.

Сам историк, выступая с последним словом 14 декабря, заявил, что «не только должен, но и хочет быть наказан». Он также выразил «глубокое и полное сожаление о содеянном».

Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко не будет обжаловать приговор, заявила представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

«Семья считает, что дочь им ничто не вернёт, но обжаловать приговор не будет», — цитирует юриста ТАСС.

Напомним, что убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Согласно версии следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. В материалах дела говорится, что Соколов с близкого расстоянию произвёл выстрел девушке в голову. Отмечается, что потерпевшая продолжала подавать признаки жизни, после чего убийца сдавил её шею, а позднее совершил ещё три выстрела в голову.

Соколов хранил труп Ещенко до 9 ноября. Он расчленил тело в квартире, используя при этом пилу, ножовку, кухонные ножи и топор. Впоследствии он направился на набережную реки Мойки, чтобы избавиться от останков Ещенко. При попытке выбросить части тела в реку Соколов соскользнул в воду.

Спасатели извлекли историка из воды вместе с его рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. При последовавшем за этим осмотре квартиры Соколова в помещении нашли пластиковый пакет чёрного цвета, обмотанный изолентой. В нём находилась голова убитой. Кроме того, были найдены обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, коробки с патронами, пила и топор.

Там же были обнаружены вещи убитой девушки, среди которых был студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.

Несколько дней спустя прошли следственные эксперименты, в которых участвовал Соколов. На опубликованных видеозаписях этой процедуры видно, что историк надел бронежилет и каску — эти меры были приняты во избежание самосуда. Мужчину сопровождали адвокат и несколько сотрудников правоохранительных органов.

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На допросах Соколов сознался в преступлении, объяснив свои действия ссорой с Ещенко. По одной из озвученной историком версий, он хотел успокоить возлюбленную выстрелом в воздух, но попал ей в голову. Впоследствии историк признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, историк утверждал, что конфликт с возлюбленной произошел из-за её непринятия его детей.

Окончательное обвинение Соколову предъявили в марте 2020 года. Согласно обвинению, историк совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. При этом его действия не связаны с необходимой обороной, либо с превышением её пределов.