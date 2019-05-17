«С осторожностью взвешивать»: аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы

Вашингтону необходимо сосредоточиться на национальных интересах на Ближнем Востоке и «с осторожностью взвешивать» решения о применении силы. С таким заявлением выступила перед конгрессом США сотрудница аналитического центра RAND. По её словам, почти 20 лет военных действий истощили американские ресурсы. Политологи считают, что операции США на Ближнем Востоке оказались провальными. Вместо того чтобы модернизировать своё вооружение, Вашингтон тратил миллиарды долларов на военные интервенции, подчёркивают аналитики.

В американском аналитическом центре RAND (финансируется в том числе из госбюджета США) призвали правительство Соединённых Штатов «с осторожностью взвешивать» решения о применении военной силы на Ближнем Востоке. Об этом заявила аналитик центра Кристин Вормут, выступая перед комитетом иностранных дел конгресса США с докладом о новой эре стратегической конкуренции.

«Опираясь на свой опыт в Ираке, Афганистане, Ливии и других странах, Соединённые Штаты должны сосредоточить самое пристальное внимание на своих жизненно важных национальных интересах в регионе Ближнего Востока и в полной мере и с осторожностью взвешивать любые решения, касающиеся применения силы», — говорится в докладе Вормут, с текстом которого ознакомился RT.

По её словам, почти 20 лет военных действий привели к гибели тысяч американских солдат, истощили экономику, подорвали положение США в мире и, как заявила Вормут, позволили России и Китаю получить преимущества за счёт Америки. Чтобы иметь возможность успешно конкурировать на международном уровне в будущем, Вашингтону следует «избегать перенапряжения сил», считает автор доклада.

В прошлом году американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США не должны играть роль мирового жандарма и принимать участие в конфликтах по всему миру. Однако Ближний Восток, по всей видимости, остаётся исключением. Так, по словам Трампа, Вашингтон не будет выводить военный контингент из Ирака, чтобы иметь возможность «следить за Ираном».

Соединённые Штаты также готовы отправить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом 12 мая сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы приняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане, Йемене или где-либо на Ближнем Востоке», — сказал он.

Майк Помпео

Reuters

© Hannah Mckay

«Похоронили лидерство в песках»

Американские аналитики осознают неэффективность использования силы в современном многополярном мире, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Сегодня есть государства, которые по ряду параметров превосходят военную мощь США.

По мнению Блохина, вместо того чтобы заниматься модернизацией ВПК, Вашингтон потратил миллиарды долларов на военные интервенции в Афганистан, Ирак, Ливию, которые не привели к желаемым результатам.

«После распада СССР Штаты расслабились и тратили деньги не на качественную модернизацию, а на военные интервенции и расширение сети баз. В результате американский ВПК значительно устарел. В однополярном мире Вашингтон использовал военную силу для демонстрации мощи, чтобы показать, кто в доме хозяин, однако теперь это чревато последствиями», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Блохин также отметил, что военные операции США на Ближнем Востоке обернулись полным провалом. Пока в начале 2000-х Россия и Китай наращивали свой потенциал, американцы распыляли средства на войны и тем самым упустили исторически уникальный шанс сохранить своё лидерство.

«Ирония в том, что военные операции были направлены на поддержание лидерства США в мире, но в итоге как раз это лидерство и оказалось похоронено в песках Ближнего Востока», — подчеркнул эксперт.

Применение военной силы Вашингтоном имеет последствия не только для внешней, но и для внутренней политики США, добавил руководитель Центра военно-политических исследований ИСКРАН Владимир Батюк.

Новая эпоха конкуренции

В докладе сотрудницы RAND отмечается, что о новой эпохе стратегической конкуренции свидетельствует рост участия РФ и КНР в делах Ближнего Востока. Так, по мнению автора, в рамках этого противостояния США рассчитывают обеспечить себе экономическое процветание и безопасность, а Россия якобы стремится «удержать статус великой державы».

«С тем, чтобы заполучить преимущество в этой конкуренции, Россия стремится подорвать международный порядок, во главе которого стоят США и другие западные демократии, восстановить то, что она считает своей законной сферой влияния на постсоветском пространстве, и ослабить отношения между Европой и Соединёнными Штатами», — говорится в докладе.

Вормут утверждает, что Москва «вмешалась» в гражданскую войну в Сирии в 2015 году. Целью этой операции якобы является желание изменить своё положение на мировой арене.

«Россия видит в своей активности на Ближнем Востоке способ вернуть себе статус великой державы на мировой арене в период, как представляется, слабеющего влияния США в регионе», — считает она.

Стоит напомнить, что ВС России были направлены в арабскую республику для борьбы с терроризмом по просьбе официального Дамаска.

«В полном соответствии с международным правом, по просьбе легитимного правительства, президента страны было принято решение о начале нашей военной операции», — пояснял глава РФ Владимир Путин.

Между тем США и возглавляемую ими коалицию власти Сирии в республику не приглашали. Более того, в апреле в Минобороны САР потребовали прекратить незаконное присутствие иностранных войск коалиции. Дамаск также отказался от помощи Запада в реконструкции страны, запросив лишь денежную компенсацию.

Как заявила советник сирийского президента Бусейна Шаабан, власти САР рассчитывают на помощь только Москвы, Пекина и Тегерана.

«Мы надеемся, что сможем одержать победу над оставшимися частями террора на северо-востоке Сирии и в Идлибе. И надеюсь, что Россия, Китай и, конечно же, Иран будут главными партнёрами в восстановлении Сирии», — сказала она.

Алеппо, Сирия

Reuters

© Omar Sanadiki

Лидеры ближневосточных стран рассматривают Москву как надёжного партнёра, который поможет развитию торговли, инвестиций и энергетики, а не будет «читать лекции о правах человека и свободном обществе», как это делают США, подчеркнула Вормут в своём докладе конгрессу.

Потеряли былую эффективность

В рамках сложившейся конкуренции США должны иметь продуктивную экономику, оставаться «лидером мирового порядка», инвестировать в совместную работу с союзниками и сохранить военную мощь, также отмечает в своём докладе представитель RAND.

По её словам, до настоящего времени разговоры о конкуренции с РФ и Китаем были сосредоточены в основном на военной составляющей, хотя Вашингтону стоит также задуматься, как инвестировать в собственную экономику и систему образования.

«До сих пор в дискуссии о конкуренции с Россией и Китаем большое внимание уделялось военному аспекту. При этом, США не менее, а то и более важно определить, каким образом мы собираемся перенаправить инвестиции в нашу собственную экономику и систему образования, чтобы и дальше оставаться мировым лидером в сфере технологий и инноваций», — уточнила Вормут.

Однако в Белом доме все ещё намерены «использовать силу» в эпоху соперничества с Россией. Об этом заявлял Майк Помпео.

«В НАТО мы стремились добиваться мира посредством силы, и мы должны продолжать это дело, особенно в новую эпоху соперничества с великими державами — с Россией, Китаем и Ираном», — сказал госсекретарь США.

Кроме того, в Национальной разведке США Москву и Пекин рассматривают как главные угрозы для Соединённых Штатов.

В России подобную позицию конфронтации не поддерживают и, напротив, выступают за улучшение российско-американских отношений. Об этом не раз упоминал Владимир Путин.

«Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит — оборонительный характер», — отметил он.

Пока Вашингтон пытается сохранить «образ врага» в лице РФ, США теряют былую эффективность и конкурентоспособность, и их возвращение должно стать одной из задач Белого дома, отметил политолог Константин Блохин.

«Потенциал США был растрачен предыдущими администрациями. Они влезли и завязли в ближневосточном болоте. Был упущен момент, когда инвестировать следовало в экономику, восстанавливать индустриальные центры, создавать рабочие места, возвращать города-призраки к нормальной жизни. Теперь на этом нужно сосредоточиться Трампу», — добавил он.