С опережением графика: установлена последняя свая железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили погружение свай железнодорожной части Крымского моста. После отработки технологии специалисты работали с опережением графика, затрачивая на установку в три раза меньше положенного времени. Все сваи обеспечены необходимой защитой от воздействия агрессивной морской среды. Движение поездов по мосту планируют открыть в конце 2019 года.

Строители установили последнюю сваю железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста. Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры №254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению», — говорится в сообщении.

Всего под обе части моста погрузили 6694 сваи трёх типов: металлические трубчатые, буронабивные и призматические.

Суммарная длина металлических свай составила 335 км, диаметр каждой — 1420 мм. Сваи различаются толщиной стенки — 16, 20 и 40 мм в зависимости от участка работ.

В пресс-релизе инфоцентра отмечается, что изначально на погружение одной сваи уходило до 25 дней вместо положенных трёх. Об этой ситуации президенту России Владимиру Путину рассказывал гендиректор компании «СГМ-Мост» Александр Островский. Вместе с российским лидером он находился в кабине КамАЗа, который открывал Крымский мост.

«Мы хоть и бодро отчитывались, но всё равно было страшно. Думали, куда же мы выйдем (с такими темпами)», — цитирует Островского инфоцентр.

Однако после отработки технологии строители вошли в ритм, предусмотренный проектом производства работ. Затем мостовики и вовсе работали с опережением графика, затрачивая на погружение сваи не более 24 часов. На некоторых участках трубосваи забивали по технологии без промежуточной сварки всего за 3—5 часов.

Сваебойное оборудование полностью перевели на железнодорожную часть летом 2017-го, когда строители завершили погружение свай под автодорогу.

Рекордная глубина

Особенность железнодорожного транспорта заключается в требованиях к профилю дорог — они жёстче, чем при строительстве автомобильных трасс. В связи с этим железнодорожный мост поднимается к фарватеру более плавно — с 5 до 35 метров.

Кроме того, опоры железнодорожного моста массивнее, свай в его фундаментах больше. Всего под него погружено 2788 металлических трубосвай.

«По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре №224 зафиксировано самое глубокое погружение трубосваи: проектный отказ достигнут на отметке 108 метров», — отмечается в сообщении инфоцентра.

Сваи погружаются как вертикально, так и под наклоном, а в каждой из них создан железобетонный сердечник, обеспечивающий долговечность в агрессивной морской среде. Также на внешней стороне нанесено антикоррозийное покрытие.

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Растущие потоки

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в 05:30 16 мая. За день до этого состоялась торжественная церемония, в которой принял участие президент России Владимир Путин.

К началу июня по Крымскому мосту в обе стороны проехало более 200 тыс. транспортных средств.

Как передаёт инфоцентр, в сторону Крыма проехали 111 тыс. автомобилей, в сторону Тамани — около 102 тыс. Трафик растёт с приближением выходных, а в воскресные дни достигает 21—22 тыс. машин в обе стороны.

«Основные нарушения правил дорожного движения при движении по Крымскому мосту — превышение скоростного режима и остановки. В то же время со второй недели работы автодороги диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Крымского моста фиксируют сокращение числа нарушений ПДД», — говорится в сообщении.

Открытие автодороги было запланировано на конец 2018 года, однако строителям удалось выполнить работы с опережением контрактного срока, и уже к маю работы были завершены. О том, что мост будет открыт досрочно, было объявлено в ходе визита Владимира Путина на стройку.

Сейчас по мосту могут двигаться только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков планируется запустить в октябре 2018 года. Открытие железнодорожного переезда запланировано на конец 2019-го.

Кроме того, к концу 2018 года завершится первый этап строительства федеральной трассы «Таврида» между Керчью и Севастополем. К тому моменту будут готовы две полосы. Полностью строительство автодороги завершится в конце 2020-го.

Трасса пройдёт по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. При этом дорога будет обходить крупные города, что позволит сократить время пути. Длина магистрали составит 250,75 км. Предполагается, что от Керчи до Севастополя можно будет доехать менее чем за три часа.