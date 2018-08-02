«С огромным интересом»: ОАЭ могут принять участие в реконструкции пусковой площадки «Гагаринский старт»

Объединённые Арабские Эмираты могут принять участие в модернизации «Гагаринского старта» — пусковой площадки на космодроме Байконур. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что сотрудничество с Дубаем развивается и по другим направлениям. В частности, Россия намерена подготовить первого космонавта ОАЭ, который отправится на МКС. Опрошенные RT эксперты отмечают, что интерес Эмиратов к российской космической индустрии понятен — страна известна своим вниманием к высоким технологиям и готовностью инвестировать в масштабные проекты.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) могут принять участие в реконструкции пусковой площадки «Гагаринский старт» на космодроме Байконур. Об этом на встрече с космонавтами, которые в июне вернулись с МКС, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«ОАЭ с огромным интересом относятся ко всему, что связано с высокими технологиями. Я в конце прошлого года провел встречу с шейхом Мохаммедом (Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер-министр ОАЭ. — RT), результатом этого являются миссии этой страны на Байконуре. Мы также рассматриваем возможность создания совместной бизнес-инициативы по дальнейшей реконструкции и эксплуатации «Гагаринского старта». Возможно, это будет совместная инициатива с участием наших внешних партнёров, включая ОАЭ», — сказал он.

Делегация из Эмиратов, о которой говорил Рогозин, прибыла в Россию 31 июля. В её составе — представитель Космического центра Мохаммед ибн Рашид и девять претендентов для полёта на МКС. Их ожидает полугодовая подготовка перед полётом. Из всей группы будет отобрано лишь два человека — непосредственно кандидат на полёт и его дублёр. Первый космонавт Эмиратов будет отправлен на МКС в апреле 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте «Роскосмоса».

Рогозин также рассказал о приглашении, поступившим от короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа, на аэрокосмическую выставку BIAS18. На предстоящем в ноябре мероприятии планируется обсудить сотрудничество между Москвой и Манамой в космической сфере.

«В ноябре мы принимаем приглашение короля Бахрейна и летим туда на большую аэрокосмическую выставку. Надеюсь, что переговоры с руководством этой страны пройдут успешно», — сказал глава корпорации.

Раскрывая тему международного сотрудничества в покорении космоса, Рогозин отметил растущее число стран, заинтересованных в космических технологиях. Это касается не только пилотируемой космонавтики, но и техники с использованием «технологий высшего разряда». Глава «Роскосмоса» также добавил, что следующим этапом освоения космического пространства должно стать использование искусственного интеллекта.

«Взаимовыгодные отношения»

Между Россией и ОАЭ в космической сфере налажено тесное сотрудничество, отметил в беседе с RT академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он добавил, что в Дубае заинтересованы в более плотных контактах по космическим программам.

«Последнее время у нас сложились довольно тесные контакты с ОАЭ в космической сфере. Подписано соглашение о сотрудничестве, о полёте космонавта из Арабских Эмиратов в следующем году на российском корабле «Союз». Эмираты проявляют интерес к более полному участию в космических программах», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что амбиции ОАЭ проявляются и в других проектах, где специалисты из этого арабского государства также принимают участие. Железняков пояснил, что, например, «аналогичное соглашение у них существует с американским космическим агентством NASA».

«Участие в реконструкции пусковой площадки «Гагаринский старт» — это в первую очередь инвестиции, которые могут предоставить Эмираты. У них нет технологий, пилотируемой космической программы, как у нас, в США или в Китае. Но тем не менее есть амбиции, и они активно включаются в различные проекты. Пока это не участие в космической гонке, а первые шаги, интерес. Возможно, у них будет полноценное участие в космических исследованиях, но пока оно в сотрудничестве с другими странами», — сказал Железняков.

МКС

NASA

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также считает, что ОАЭ могут позволить себе подобные траты. Однако он подчеркнул, что всё зависит от ответного предложения со стороны «Роскосмоса».

«В сотрудничестве между Эмиратами и Россией в космической сфере есть одна ясно намеченная перспектива — обучение космонавтов ОАЭ с перспективой слетать на МКС. Что касается «Гагаринского старта», Эмираты богатые и могут позволить себе подобные траты. Но всё зависит от того, что «Роскосмос» предложит им взамен. Тут вряд ли идёт речь о благотворительности — скорее, о взаимовыгодных отношениях», — сказал он.

При этом Моисеев убеждён, что ОАЭ «не хотят участвовать в космической гонке»: Эмираты просто стремятся заполучить некоторый «престиж на своём участке». При этом эксперт считает, что реконструкция пусковой площадки №1, более известной как «Гагаринский старт», является высокотехнологичной операцией.

Тот факт, что Байконур не только модернизируется, но и привлекает зарубежные инвестиции, показателен, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Есть историческая важность — эксплуатация Байконура продолжается, планов сворачивать деятельность не просматривается, это нормально функционирующий космодром. Естественно, всё требует модернизации и модификации, в том числе знаменитый «Гагаринский старт», — сказал он в беседе с RT.

Эйсмонт также выразил мнение, что альтернативные площадки, например космодром «Восточный», недавно введённый в эксплуатацию, в инвестициях не нуждаются.

«В «Восточном» — нормальные работы по вводу новых возможностей, для того чтобы запускать пилотируемые аппараты. Всё продолжается, такой необходимости (в модернизации. — RT) нет», — заключил Эйсмонт.