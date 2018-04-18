С оглядкой на берег

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Группа офицеров ВМС Украины обратилась к Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму, сообщает одесское издание "Думская". В открытом письме моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий