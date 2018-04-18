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С оглядкой на берег
18 апреля 2018, 19:09 • 122 • Карикатуры
Группа офицеров ВМС Украины обратилась к Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму, сообщает одесское издание "Думская". В открытом письме моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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