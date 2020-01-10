С нового года - с бородкой: Премьер-министр Канады обратился к нации в новом образе

Дело в том, что Трюдо отошёл от образа юнца и отрастил бороду, хотя до этого он старательно брился. На новый облик политика указал спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

"Мы узнали, что он расстался с имиджем baby-face и отпустил бородку, которая оказалась седой. Всё остальное не заслуживает внимания", - иронично написал журналист в Telegram.

Как подчеркнул премьер Канады, Оттава располагает информацией из нескольких источников о том, что именно Тегеран сбил авиалайнер. При этом Трюдо не исключает, что трагедия произошла случайно и никто не планировал стрелять по самолёту.

Напомним, на борту самолёта Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 ноября авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе. Ранее в СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения самолёта Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор".

Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).

Фото: Пул N3/Telegram