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С нового года - с бородкой: Премьер-министр Канады обратился к нации в новом образе

10 января 2020, 12:24  •  9 • Политика
В новом году премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением перед нацией, посвящённым авиакатастрофе в Иране. Однако некоторые обратили внимание на новый образ политика, отрастившего бородку.
Дело в том, что Трюдо отошёл от образа юнца и отрастил бороду, хотя до этого он старательно брился. На новый облик политика указал спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
"Мы узнали, что он расстался с имиджем baby-face и отпустил бородку, которая оказалась седой. Всё остальное не заслуживает внимания", - иронично написал журналист в Telegram.
Как подчеркнул премьер Канады, Оттава располагает информацией из нескольких источников о том, что именно Тегеран сбил авиалайнер. При этом Трюдо не исключает, что трагедия произошла случайно и никто не планировал стрелять по самолёту.
Напомним, на борту самолёта Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 ноября авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе. Ранее в СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения самолёта Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор".
Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).
Фото: Пул N3/Telegram

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