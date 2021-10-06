Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Главная / В России

«С ней проводят следственные действия»: экс-замглавы Минпросвещения Ракова находится в московском отделении МВД

06 октября 2021, 17:25  •  67 • В России
Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, с экс-чиновницей проводят следственные действия. Ранее Ракову объявили в розыск. Её привлекли в качестве обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, свою вину экс-замминистра просвещения не признаёт. Тем временем об увольнении Раковой сообщили в Сбербанке, где она занимала должность вице-президента.
 
© Vyacheslav Prokofyev /TASS/Legion Media
 

С бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводит портал «МВД Медиа».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-госчиновница сама пришла в подразделение МВД. По его словам, ведомство планирует очно предъявить Раковой обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

«После проведения следственных действий с Раковой следователи планируют предъявить ей очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого сотрудники правоохранительных органов выйдут в столичный суд с ходатайством об избрании в отношении бывшей чиновницы меры пресечения», — пояснил он.

Источник также сообщил, что Ракова заявила о своей непричастности к совершению инкриминируемых деяний, как и других фигурантов этого дела: «Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе».

Напомним, что 1 октября бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова была объявлена в розыск, поскольку скрылась от следствия. Как писал «Коммерсантъ», 30 сентября она не явилась на допрос и отключила мобильный телефон. При этом в её доме в Подмосковье оперативники «обнаружили следы экстренных сборов». По мнению полицейских, уклоняться от следствия Раковой мог помочь её близкий знакомый, экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования. Согласно информации издания, у мужчины есть украинский паспорт и родственники в этой стране, в связи с чем Ракова могла попытаться попасть на территорию Украины.

6 октября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что гражданский муж Раковой Артур Стеценко, который также работал в Фонде новых форм развития образования, был задержан 4 октября. По данным газеты «Известия», ему инкриминируют фиктивное трудоустройство.

Отметим, что главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путём мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ Фонд новых форм развития образования.

Как указывал источник RT в правоохранительных органах, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования.

30 сентября Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для трёх других подозреваемых по этому делу. В СИЗО были отправлены бывший генеральный директор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, его бывший заместитель, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также отмечал, что следователи проверяют причастность Раковой к другим эпизодам мошенничества, в результате чего возможно появление новых подозреваемых.

Также на russian.rt.com Сбербанк с 4 октября уволил Марину Ракову

Между тем в пресс-службе Сбербанка сообщили, что Ракова была уволена 4 октября.

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Ранее первый зампред правления банка Лев Хасис рассказал, что в Сбербанке узнали о претензиях правоохранительных органов к Марине Раковой только 29 сентября. На следующий день стало известно, что на время проведения следствия начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлёву назначили исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые образовательные платформы» — эту должность ранее занимала Ракова.

До назначения в Сбербанк в 2017 году Ракова занимала должность заместителя министра просвещения Российской Федерации. Параллельно с занимаемой должностью она руководила проектным офисом национального проекта «Образование» и была его основным разработчиком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





67
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 03:30
«Повышение боевого могущества»: как прошли запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
06 октября 2021, 07:30
Надёжный «Напарник»: на что способен новый российский бронеавтомобиль
04 октября 2021, 21:40
Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного пространства
05 октября 2021, 13:25
«Дал признательные показания»: суд арестовал подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом
05 октября 2021, 20:25
«Все были в панике»: как глобальный сбой в работе соцсетей повлиял на российских блогеров
05 октября 2021, 01:10
Третье воскресенье октября: Путин учредил День отца в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 00:55
Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
30 сентября 2021, 16:30
Отвергнутый Байденом: выяснилась причина стремительного визита Эрдогана к Путину
30 сентября 2021, 14:40
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможности
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.