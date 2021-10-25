С нелегко закрытыми дверями: как власти собираются помогать бизнесу

Правительство разработало гранты для малого и среднего предпринимательства (МСП), чтобы поддержать его во время пандемии, сообщил на оперативном совещании с зампредами кабмина премьер Михаил Мишустин. С 1 ноября компании смогут дистанционно подать соответствующую заявку в ФНС, а деньги начнут поступать уже с 15 ноября . На эти цели правительство выделит около 38,5 млрд рублей. Если ситуация с пандемией в России не будет улучшаться, власти будут вынуждены разрабатывать новые меры поддержки, заявили «Известиям» в парламенте. При этом политики не исключают расширения перечня наиболее пострадавших отраслей . Также в этот день прошло заседание по ценовой конъюнктуре мировых рынков, на которой Михаил Мишустин заявил о разрабатываемых мерах по стабилизации цен на продовольствие.

Спасение утопающего

Новые коронавирусные ограничения, необходимые для замедления распространения COVID, скажутся на экономике, признают власти. По оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова, из-за режима нерабочих дней предприятия будут терять в среднем 4 млрд рублей в сутки. Чтобы помочь МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) из наиболее пострадавших отраслей, власти разработали специальные гранты. На единовременную выплату, например, смогут рассчитывать компании из гостиничного бизнеса, общепита, сфер спорта, допобразования и бытовых услуг. Сумма гранта составит один МРОТ на каждого занятого , сообщил глава кабмина. Уже с 1 ноября предприниматели смогут подать дистанционно соответствующую заявку в ФНС, деньги же начнут поступать с 15 ноября . На эти цели правительство выделит около 38,5 млрд рублей .

— Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты, после того как новая волна пойдет на спад , — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Эта мера поддержки, по его словам, позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и помочь около 3 млн человек. Чтобы всё запланированное реализовывалось быстро и без лишней бюрократии, правительство создаст специальную цифровую платформу . Организациям будет достаточно просто зарегистрироваться для получения доступа ко всем услугам, сервисам и мерам поддержки. Эксперимент по внедрению этой системы начнется уже 1 декабря 2021 года .

Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции Фото: ТАСС/Александр Астафьев

— Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам — от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, — заявил премьер.

Помимо помощи предпринимателям власти продолжат борьбу с теми, кто хочет обогатиться незаконным путем. Кабмин утвердил комплекс мер против распространения контрафакта , разработанный с учетом предложений парламента, федеральных и региональных властей, а также отраслевых ассоциаций и общественных объединений. Согласно документу, планируется ужесточить ответственность за производство, хранение, переработку и сбыт нелегальной продукции. Кроме того, в России продолжат развивать систему маркировки, которая должна помочь контролировать рынок товаров . Этот план мероприятий рассчитан до 2025 года.

— Важно защитить наших граждан от некачественных товаров. Надо внимательно изучить вопрос создания базы данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов . И, конечно, для реализации этих мер потребуются квалифицированные специалисты, подготовку которых предстоит организовать, — напомнил председатель правительства.

Ценовая политика

В кабмине также уделяют внимание продолжающемуся росту цен на продовольствие. О необходимости принятия дополнительных мер по их стабилизации Михаил Мишустин заявил, выступая на стратегической сессии , посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков. Он напомнил, что ряд шагов в этом направлении уже сделан. Например, в РФ ввели механизм долгосрочных демпферов на основные виды зерновых культур («плавающая» пошлина, доходы от которой получают производители). Этот механизм премьер счел эффективным.

Аграриям также расширили меры поддержки , напомнил председатель правительства. Теперь производители могут продлить до 12 лет льготные инвестиционные кредиты — это поможет компаниям, пострадавшим в 2020 году от африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц. Премьер поддержал и уже намеченный план действий на следующий год: субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство, выделение средств на расширение производства, техническое переоснащение и строительство хранилищ, льготы на транспортировку и кредитование, а также другие меры .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Высокая продовольственная инфляция носит планетарный, всеобъемлющий характер, сказал «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько. Она вызвана в том числе ростом стоимости средств производства для сельского и продовольственного хозяйства. В этом случае можно и нужно принимать меры по сдерживанию и стабилизации цен. Но следует отдавать себе отчет в том, что высокая инфляция неизбежна, если мы не хотим столкнуться с дефицитами и падением производства.

— Лучшее лекарство в такой ситуации с условием сохранения бездефицитной экономики — переходить к продовольственной помощи нуждающимся гражданам, — считает он.

Эксперт подчеркнул, что помимо этого шага для стабилизации цен у правительства в арсенале их административная фиксация, государственная помощь производителям, экспортные пошлины. Эти механизмы в стране уже применялись или используются сейчас.

Варианты помощи

В парламенте поддержали принятые правительством решения . Как заявил «Известиям» член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, при необходимости перечень получателей помощи может быть расширен. Кроме того, политик не исключает, что власти будут вынуждены разрабатывать новые меры поддержки , если ситуация с коронавирусом в России не улучшится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Если бизнес находится на грани банкротства, конечно, нужно помочь. Чиновники, отвечающие за реализацию программ по поддержке компаний, должны внимательно мониторить ситуацию на рынке. Если в некоторых случаях требуется выделить больше средств, это тоже необходимо учитывать и, возможно, увеличивать выделяемые суммы, — подчеркнул политик.

С этим согласны и в нижней палате. Приоритетная задача властей сейчас заключается не только в защите здоровья населения, но и в уменьшении убытков компаний , сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. Помимо возможного введения новых мер поддержки государство продолжит упрощать получение предпринимателями любых услуг. Сейчас голова многих бизнесменов занята поиском стратегии выживания, поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы сократить бумажную волокиту , уверен депутат.

— Что касается расширения списка отраслей, которые могут претендовать на помощь государства, этот процесс будет происходить в рабочем порядке. Чем больше будет вводиться ограничений в разных отраслях, тем больше будет оказано поддержки . Это будет очень оперативно анализироваться, — сказал Артем Кирьянов.

На прошлой неделе из-за активного распространения коронавируса президент Владимир Путин объявил нерабочим период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Также он отметил, что при необходимости в регионах этот период может быть увеличен. Ограничения не коснутся предприятий непрерывного цикла. По словам политиков, вероятность продления нерабочих дней после 7 ноября во всех регионах крайне мала.