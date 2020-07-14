С неба по нитке: цены на авиабилеты могут упасть на 30%

«Аэрофлот» может снизить цены на авиабилеты экономкласса на 30% — такой показатель заложен в программе развития компании. Но для нормализации ее работы необходимо открывать международные границы и отменять действующие ограничения. Об этом глава перевозчика Виталий Савельев заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным . Эксперты в беседе с «Известиями» отметили, что полноценно возобновить международное авиасообщение получится не раньше конца года , а восстановление отрасли может занять от шести месяцев до четырех лет. Ограничения из-за эпидемии коронавируса сказались и на уровне взаимодействия России и Белоруссии — 14 июля премьеры двух стран обсудили интеграцию в рамках Союзного государства.

Любой ценой

На встрече с главой правительства руководитель «Аэрофлота» заявил, что российская авиация восстановится быстрее мировой . «В целом авиационная отрасль в России растет темпами 9–10%, мировая — порядка 6%, европейская — 4–5%. Поэтому мы и восстанавливаться будем быстрее», — пояснил Виталий Савельев. По его словам, самые большие потери у компании были в апреле–мае, когда падение пассажиропотока составило 93–95% . Июнь «Аэрофлот» закончил с падением в 83–85%. В день осуществляется только 300 перелетов, хотя раньше их насчитывалось 800.

В качестве поддержки правительство выделило «Аэрофлоту» госгарантии на кредиты на сумму 70 млрд рублей , сообщил премьер-министр. Он отметил, что срок госгарантий составит пять лет, и попросил руководство компании сфокусироваться на внутренних рейсах.

— Виталий Геннадьевич, обратите особое внимание на развитие туризма этим летом . Мы на сегодняшний день очень много принимаем мер по поддержке специальных мест, открываем туристический сезон в России, и «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником — конечно, по разумным тарифам — в плане перевозок наших граждан внутри России, — обратился премьер к главе компании.

Виталий Савельев отметил, что компания разработала программу развития на ближайшие несколько лет — «стратегия 30/30» . Она подразумевает увеличение пассажиропотока на 30 млн человек, что позволит войти в десятку крупнейших по всему миру.

— А вторые 30 — это мы можем цены в экономклассе уменьшить на 30%. Это достаточно серьезная проработка, и мы это реально можем, — сказал глава компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сделать это предлагается за счет сосредоточения «Аэрофлота» на дальнемагистральных рейсах, а на некоторые маршруты направлять воздушные суда «Победы» . По словам Виталия Савельева, это существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у «Победы» 10% билетов продаются по цене 499 рублей.

Однако он предостерег, что для нормализации работы компании необходимо уже сейчас знать точную дату возобновления международных рейсов и начинать продавать билеты, иначе перевозчик потеряет долю рынка . В качестве примера он привел Air France, которая уже открыла 57 маршрутов в 35 стран мира. Или Qatar Airways, возобновившая полеты в 49 государств. Вторая имеет все шансы выдавить российского перевозчика с китайского рынка.

Еще одной проблемой Виталий Савельев назвал требование о двухнедельном карантине по прибытии пассажиров . От лица Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) он обратился к председателю правительства с просьбой снятия подобных ограничений, потому что это отпугивает туристов. Председатель правительства уточнил, что все решения будут приниматься на основании требований Роспотребнадзора.

При этом подобное решение ранее уже было принято ведомством. Так, согласно подписанному главой Роспотребнадзора Анной Поповой документу, с 15 июля российские власти отменяют обязательную 14-дневную изоляцию для прибывающих в Россию иностранцев. Требуется справка, подтверждающая прохождение теста на СOVID-19 с отрицательным результатом . Если такого документа не окажется, необходимо будет в трехдневный срок пройти тест на наличие вируса. Для возвращающихся россиян процедура аналогичная.

Летчик первого класса и командир экипажа А320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов в разговоре с «Известиями» отметил, что возобновление международных авиаперевозок будет строиться только на двусторонней основе . О полноценном восстановлении отрасли можно говорить лишь к концу года , всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации осенью и возможной второй волны COVID-19.

Полное восстановление международного авиасообщения реально прогнозировать только после того, как станет ясно, пройдет ли вторая волна инфекции, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев . По его словам, мировое сообщество ожидает, что в 2020 году все авиакомпании вместе перевезут немногим более половины от количества пассажиров в 2019-м, а восстановление рынка займет от двух до четырех лет.

— Я могу напомнить прогнозы, согласно которым по итогам 2020 года пассажиропоток на внутренних линиях может быть на уровне 80% от прошлогоднего. На международных есть вероятность восстановления до 50% от показателей 2019-го, — считает эксперт.

Он также отметил, что в России пассажиропоток уже восстановился до уровня более 50% от прошлогоднего, а план по снижению цен на авиабилеты со стороны «Аэрофлота» смотрится вполне реалистично за счет «Победы».

Вернуть утраченное

14 июля Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который находится с официальным визитом в Москве после его назначения на должность . Это первая личная встреча глав правительств. До этого они дважды разговаривали по телефону.

Во время переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов об отношениях двух стран и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание уделено взаимодействию в торгово-экономической и энергетической сферах. По словам Михаила Мишустина, из-за массового распространения COVID-19 показатели снизились, но к концу года ситуацию планируется исправить.

— Характерно, что российский экспорт в Белоруссию уменьшился где-то на 31,9%, а белорусский экспорт в РФ — всего на 7%. Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем, — заявил Михаил Мишустин.

Российский премьер выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут придерживаться соглашений в рамках Союзного государства. РФ готова оказывать всю необходимую помощь и делиться технологиями, а также наработками в различных сферах, добавил он.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко (слева) во время встречи 14 июля 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Астафьев

В ходе переговоров стороны рассмотрели несколько соглашений по строительству Белорусской АЭС и поставке энергоресурсов . Роман Головченко выразил надежду, что стороны смогут прийти к соглашению по всем вопросам.

По мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, сейчас идет обсуждение очередных возможных скидок и преференций.

— Белоруссия может покупать нефть в других местах, но по логистике это сложнее и дороже. Для них принципиальный вопрос, чтобы было дешевле, ведь они ее потом перепродают. Они пытаются договориться о каких-то компромиссах. То же самое и по газу. Все магистральные трубы принадлежат «Газпрому», и они не могут его купить в другом месте, — пояснил эксперт.