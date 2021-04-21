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С нами нельзя говорить оскорбительно. Песков расшифровал крылатое выражение Путина
21 апреля 2021, 19:10 • 161 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расшифровал крылатое выражение Владимира Путина, которое тот произнёс во время послания Федеральному Собранию. По словам официального представителя Кремля, с Россией нельзя говорить оскорбительно.
Так Песков прокомментировал слова главы государства о "красных линиях", которые очертила Москва. Пресс-секретарь президента отметил, что речь идёт о национальных интересах страны.
При этом Песков не стал уточнять, кого именно имел в виду Путин, когда говорил о "мелких Табаки, крутящихся вокруг Шерхана". Он лишь сказал, что глава государства таким образом предупредил "прилипал".
Напомним, что в среду президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Большая часть выступления касалась внутренней политики страны. Национальный лидер анонсировал улучшение качества государственных и муниципальных услуг, рассказал о поддержке семей с детьми, о поддержке школьников и студентов, а также о решении экологических проблем.
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