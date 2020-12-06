С началом массовой вакцинации проблем только прибавится - ВОЗ

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 принесёт миру новые проблемы, которые необходимо будет как-то решать. Об этом заявила глава департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кэтрин О'Брайен.

Примером одной из таких проблем она назвала нехватку оборудования, необходимого для хранения вакцин, которые чувствительны к температуре окружающей среды. Созданные на данный момент сыворотки от COVID-19 требуется держать в холоде, иначе они потеряют свои свойства.

Также Кэтрин О'Брайен указала на проблему использования тех или иных вакцин. По мнению специалиста ВОЗ, страны должны использовать для вакцинации населения все доступные вакцины, а не какую-то определённую.