С начала пандемии число летальных исходов превысило 300 тысяч: в России выявили 25 264 новых случая COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 264, скончались 1020 пациентов. В центре им. Гамалеи сообщили, что ожидаемая эффективность «Спутника V» при ревакцинации «Спутником Лайт» против омикрон-штамма может составить более 80%, что выше, чем у зарубежных мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna. Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, за неделю с 13 по 19 декабря коронавирусом в мире заболели более 4,1 млн человек.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 25 264 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904) и Московской области (1351).

За всё время пандемии COVID-19 выявили у 10 292 983 россиян. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1020. Всего в РФ скончались 300 269 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи провели исследование, из которого следует, что у людей, вакцинированных «Спутником V» и ревакцинированных «Спутником Лайт», есть нейтрализующие антитела к штамму «омикрон».

«Результаты показали снижение уровня нейтрализующих антител к омикрон-штамму B.1.1.529 по сравнению с исходным штаммом B.1.1.1. Анализ сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» 6-12 месяцев назад, показал снижение нейтрализующих антител в 11,76 раза. Хотя прямого сравнения со снижением уровня антител в случае с другими вакцинами не проводилось в рамках этого исследования, мы отмечаем, что по сообщениям, снижение нейтрализующих антител в их случае происходит в 40-84 раза», — говорится в статье на портале Medrxiv.

Как отмечается в Twitter-аккаунте отечественной вакцины, у «Спутника V» нейтрализующие антитела снижаются в три-семь раз меньше по сравнению с данными других производителей — Pfizer и Moderna. При этом ожидаемая эффективность «Спутника V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против новой мутации SARS-CoV-2 может составить более 80%.

Twitter

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Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация очень эффективно помогает поднять уровень антител и защитить население от COVID-19, включая омикрон-штамм.

Статистика COVID-19 в мире

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм обнаружен уже в 106 странах мира. Вместе с тем в глобальном плане продолжает доминировать штамм «дельта» — он был обнаружен в 96% образцах биоматериала, сделанных в период с 20 октября по 19 декабря — «омикрон» всего в 1,6% случаях.

«Общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остаётся очень высоким», — добавили в ВОЗ.

В пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю предполагают, что «омикрон» станет доминирующим в Европе в первые два месяца 2022 года. При этом страны континента должны быстрее внедрить ограничительные меры для того, чтобы замедлить распространение новой мутации и сократить число случаев инфицирования «дельтой», передаёт газета «Известия».

«Европейские правительства, конечно, неохотно принимают решительные меры перед рождественскими каникулами. Но если волна «омикрона» привет к большому числу госпитализаций, скорее всего, сразу после Нового года будут введены дополнительные ограничения», — заявил директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао.

21 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрирован уже 41 случай инфицирования штаммом «омикрон». Все заболевшие находятся в стационаре, их состояние оценивается как «стабильное».

Ни один вирус в истории не распространялся с такой скоростью, как штамм «омикрон», который в ближайшее время будет во всех странах мира, считает основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьёзный, как «дельта», то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — написал он в Twitter.

Несмотря на это, Гейтс полагает, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут предприняты верные шаги. Он призвал заботиться друг о друге, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также вакцинироваться.

«Я знаю это разочарование, когда в путешествиях над нами нависает COVID-19. Но так будет не вечно. Когда-нибудь пандемия закончится, и чем лучше мы будем заботиться друг о друге, тем скорее это время наступит», — заключил миллиардер.

Как следует из сведений эпидемиологического бюллетеня ВОЗ, за неделю с 13 по 19 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились более 4,1 млн человек, свыше 44 тыс. пациентов умерли — это соответственно на 2% и 9% меньше, чем за предшествующие семь дней.

В общей сложности с начала пандемии зафиксировано свыше 276,2 млн случаев заболевания, больше всего — в США (51,2 млн), Индии (34,7 млн) и Бразилии (22,2 млн), сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 5,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (810 тыс.), Бразилии (617,9 тыс.) и Индии (478 тыс.).