С начала 2019 года в России предотвратили 39 терактов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Тридцать девять готовившихся терактов были предотвращены в России в этом году. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов", - сообщил глава ФСБ.

Кроме того, в этом году были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности.

"Ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России", - добавил Бортников.

Число погибших и пострадавших от терактов в 2019 году

По его словам, только в 2019 году от террористических нападений в мире погибли или пострадали около 7 тыс. человек. "При активном участии сообщества спецслужб наших стран международным террористическим организациям был нанесен ощутимый ущерб. Однако крупные международные террористические организации, в первую очередь [запрещенные в РФ] ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название организации "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) и "Аль-Каида", сохранили возможности для продолжения своей преступной деятельности, - отметил Бортников. - Как следствие, только в 2019 году по всему миру было совершено свыше 1,5 тыс. нападений, в результате которых погибли и пострадали около 7 тыс. человек".

В этой связи, отметил Бортников, представителям спецслужб необходимо корректировать подходы борьбы с терроризмом, повышая результативность взаимодействия, расширяя проведение согласованных мероприятий, наращивая обмен значимой информацией и активизируя работу в информационной среде.

Дела в отношении причастных к терроризму россиян

ФСБ России установила 5,5 тыс. россиян, выехавших воевать в горячие точки в рядах террористических организаций, добавил Бортников. В отношении почти 4 тыс. из них на основании полученных доказательств были возбуждены уголовные дела.

"Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены. В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы", - сообщил глава российской спецслужбы.

Счета 5,5 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, были блокированы в России, отметил Бортников. "Совместно с Росфинмониторингом активно используются возможности межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Блокированы банковские счета почти 5,5 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к международным террористическим организациям", - сообщил Бортников. Он не уточнил период, за который были выявлены эти счета.

По его словам, наработана и применяется практика ареста имущества лиц, причастных к террористической деятельности, и обращения его в доход государства. Ужесточение в России ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу, отметил он.

Финансирование терроризма

Также директор ФСБ сообщил, что террористические организации получают средства от игры на фондовых рынках и вложений в недвижимость через подставные фирмы. "Создаваемые террористами подставные фирмы легально участвуют в торгах на фондовых биржах, вкладывают средства в недвижимость и различные отрасли экономики", - отметил он.

При этом основными источниками доходов террористических группировок являются наркобизнес, незаконная торговля оружием, природными ресурсами и культурными ценностями, вымогательство, организация каналов нелегальной миграции, работорговля, сбыт фальшивых денег. "Укрепление финансовой базы международного терроризма происходит за счет тесного взаимодействия с транснациональной организованной преступностью", - отметил Бортников.

Кроме того, для финансирования террористических структур совершенствуется практика сбора средств с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также неформальной расчетной системы "Хавала". "Все чаще используются так называемые конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов", - заметил он.

Международный банк данных по противодействию терроризму

Более 43,5 тыс. лиц, причастных к терроризму, включены в созданный по инициативе ФСБ России международный банк данных по противодействию терроризму. Треть из них прошла обкатку в боевых действиях в горячих точках, уточнил Бортников. По его словам, в банке данных в настоящее время "размещены сведения о 116 терорганизациях и 43,5 тыс. лиц".

"Почти треть из них - это иностранные террористы-боевики (по международному определению, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов в горячих точках лица - прим. ТАСС)", - отметил глава ФСБ.

Он предложил партнерам из спецслужб других стран шире использовать ресурсы банка данных как одного из инструментов информационной поддержки контртеррористической деятельности. Доступ к банку данных имеют уже 47 спецслужб из 36 стран, а также восемь специализированных органов международных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и Интерпол.

В числе задач сотрудничества Бортников назвал вскрытие планов главарей террористических организаций, выявление основных маршрутов переброски иностранных террористов-боевиков и мест их концентрации, получение данных на каждого бандита, включая его интернет-профиль, при этом обмен информацией, по его словам, должен осуществляться в режиме реального времени.

Он также призвал на постоянной основе выявлять коммерческие компании, подконтрольные террористам, и ликвидировать схемы финансирования террористов посредством системы "Хавала".