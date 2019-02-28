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С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян

28 февраля 2019, 13:24  •  80 • Украина
С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тыс. россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
 
©dpsu.gov.ua
 

«С начала года мы отказали в пересечении границы почти 1,5 тыс. граждан Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Слободяна.

Ранее в Киеве заявили, что более 16 тыс. граждан России прошли биометрический контроль на украинской границе с начала года.

В 2018 году Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну более чем 6 тыс. россиян. 

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил заявление Киева, что в случае необходимости пограничная служба готова осуществлять визовый контроль граждан России по биометрическим паспортам.

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