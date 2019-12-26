С молчаливого согласия Гутерриша: Захарова о попытках США сорвать контакты России и ООН

Американская сторона продолжает саботировать контакты ООН и России. Об этом рассказала пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Напомним, после инцидента с затягиванием процесса выдачи виз российским дипломатам Генассамблея ООН приняла новую резолюцию. В документе Вашингтон призывают не мешать выдаче разрешений на въезд иностранным дипломатам, прибывающим на мероприятия Всемирной организации.

Однако уговоры на Штаты не действуют. Как сообщила Захарова, представители Минобороны России не получили визы для работы в структурах ООН. Сроки ожидания уже превышают год.

Ответственность российская сторона возлагает и на Генсека ООН Антониу Гутерриша, игнорирующего грубые нарушения со стороны США Устава и Соглашения о местоположении центральных служб Организации Объединённых Наций. В результате Вашингтон при помощи административного ресурса прибегает к практике недобросовестной конкуренции.

"Всё это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша", - заявила Захарова.