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"С митингующими разберемся": Лукашенко провел заседание Совбеза
19 августа 2020, 14:00 • 42 • Политика
Президент Белоруссии обсудил с силовиками и главами регионов ситуацию с демонстрациями и забастовками
Руководители предприятий и рабочие, оставшиеся на производстве, получают угрозы от организаторов митингов и забастовок в Белоруссии. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности в среду, 19 августа. Он выразил рабочим благодарность и пообещал защитить их от "агрессивной толпы".
"С этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", – заверил Лукашенко.
По его словам, большинство белорусов предпочли в эти дни работать, но на них давят и устраивают "гестапо". "Не прячьте глаза в асфальт", – обратился к ним президент. Он отметил, что угрозы сейчас поступают не только в адрес простых сотрудников заводов и фабрик, но и милиционерам, военным, госслужащим, журналистам, чиновникам, которые не поддерживают оппозицию, передает БелТА.
Впрочем, по данным Лукашенко, "улицу" подпитывает Запад, оттуда идет поток средств, зачастую наличных, на организацию протестов. "Господь с ними", – отмахнулся глава Белоруссии, посоветовав европейским лидерам обратить внимание на протесты граждан их собственных стран.
"Те, кто сегодня, особенно за рубежом, шашки точит, получит серьезный отпор", – пригрозил Лукашенко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС поддержать протестное движение в Белоруссии. Ожидается, что на ближайшем саммите ЕС против Минска и конкретно Александра Лукашенко будут приняты новые санкции.
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