С миссией мира: как 10-летней девочке удалось сблизить две супердержавы

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Саманта Смит — 10-летняя американская девочка, которая стала известной во всем мире после того, как в 1982 году написала письмо главе СССР Юрию Андропову. В письме она написала, что беспокоится о возможном начале ядерной войны между Советским Союзом и США. Ее письмо опубликовали 19 апреля 1983 года в газете "Правда", которая была тогда главным изданием в стране. Ответ от Андропова девочка получила 26 апреля, в нем Юрий Владимирович заверил ее в мирных намерениях СССР и пригласил в гости.

"Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере детворы — в "Артеке" на море. И сама убедишься: в Советском Союзе все за мир и дружбу между народами", — писал девочке Андропов, и летом 1983 года Саманта с родителями приехала в СССР как Посол доброй воли.

В начале июля уже 11-летняя Саманта с мамой Джейн и отцом Артуром вылетела в СССР.

Сначала семья побывала в Москве и Ленинграде, а затем отправилась в Крым — в лучший советский пионерлагерь "Артек". Приехав, девочка сразу надела артековскую форму — юбку с пояском, блузку с символикой "Артека" и пилотку. Единственным отличием от остальных детей было отсутствие пионерского галстука.

Жила Саманта в обычном корпусе лагеря "Морской", хотя программой предусматривалось, что она разместится в отдельном номере дома отдыха "Аю-Даг", принадлежащего тогда ЦК ВЛКСМ. Она сама заявила, что хочет жить по распорядку, как и все остальные дети, отдыхающие в лагере. Это означало, что день начинается с зарядки и завтрака, а дальше — конкурсы, среди которых был и конкурс рисунков на асфальте, посвященный миру на Земле. Затем был праздник Нептуна, прогулки по морю и многое другое.

Николай Жерехов, руководитель детской киностудии "Артекфильм", работает здесь уже 40 лет. Тогда он был кинооператором и хорошо помнит приезд Саманты Смит в Крым.

Артековская съемочная группа работала над фильмом "Столица детства" к 60-летию "Артека", в который вошло и несколько фрагментов с участием Саманты. "Обычный ребенок, ничем от наших мальчишек и девчонок она не отличалась, может быть, более раскрепощенная была, наши ребята держались поначалу немного сдержанно", — говорит Жерехов.

В лагере Саманта подружилась со своей сверстницей из Ленинграда Натальей Кашириной, которая сносно говорила по-английски. Жерехов вспоминает, что взять интервью было не так просто, требовались специальные разрешения и согласования, хотя она была открытым ребенком. Съемочная группа решила взять интервью у ее подруги-ленинградки, но тут неожиданно появилась Смит и сказала, что тоже хочет послушать, о чем разговор. Они тогда вместе с Наташей спели песню "Пусть всегда будет солнце!", которая вошла в фильм об "Артеке".

"Запомнилась ее необыкновенная, какая-то солнечная, добрая, живая и искренняя улыбка, не было в ней никакой звездности", — отмечает Жерехов.

А еще ему запомнились проводы Саманты из лагеря 13 июля 1983 года у стелы на въезде в "Артек": дети взялись за руки и стали в круг. На глазах многих, и самой Саманты тоже, были слезы.

Наталья Батова уже много лет живет в США, а в 1983 году работала в американском отделе Союза советских обществ дружбы. Во время посещения семьей Смит СССР она сопровождала Саманту и ее родителей в качестве переводчика и, как она сама говорит, не разлучалась с ними "от трапа до трапа" самолета.

"Если говорить о личном впечатлении, то для меня это задание было судьбоносным: после встречи с этой девочкой я задумалась над тем, чему посвящу свою жизнь. Саманта — необыкновенный ребенок, и к этому были предпосылки: ее папа — профессор литературы и английского языка — научил ее правильно говорить и писать, вот почему ее письмо произвело такое впечатление в Москве, она очень четко и ясно, как взрослый человек, выразила мысли про опасность войны, которая существовала в начале 80-х годов", — рассказала Батова.

По словам Натальи, все, кому довелось общаться с Самантой, в один голос говорят, что это солнечный человек. Но при этом Батова отмечает, что эта непосредственность и открытость сочеталась в ней с недетской вдумчивостью и глубиной, а еще — с очень быстрой реакцией на происходящее вокруг.

"Я много лет дружу с мамой Саманты — Джейн, мы часто вспоминаем Саманту и как она написала свое письмо. Тогда был жесткий репортаж по телевизору о том, что Советский Союз угрожает миру, они всей семьей смотрели его. Саманта спросила родителей о том, почему русские хотят войны, а они ей предложили самой задать этот вопрос Кремлю. Она ушла в свою комнату и написала это письмо", — говорит Батова.

Наталья Батова вспоминает историю, характеризующую непосредственность, живость и прямоту Саманты Смит.

"Мы ездили во Дворец пионеров на Воробьевых горах в Москве. Едем в машине, а она смотрит на мои босоножки и спрашивает, какой у меня размер. Потом говорит: "И у меня такой же. Могу я примерить?" Босоножки были на каблучках и ей очень понравились, поэтому она попросила пойти в них на встречу. Так мы и сделали", — рассказывает переводчик.

Эти босоножки Саманта забрала с собой в США и потом, по словам мамы, очень любила носить.

С момента посещения СССР Саманта Смит прожила всего два года — девочка погибла вместе с отцом 25 августа 1985 года в авиакатастрофе в США, но она навсегда вошла в историю человечества как юный миротворец. В 2017 году Саманте исполнилось бы 45 лет, и, кроме того, в этом году исполняется 35 лет с момента, как она написала историческое письмо Андропову.

Поэтому седьмая смена в "Артеке" посвящена знаменитой американской девочке и называется "Улыбка Саманты". "На время ее проведения — с 20 июня по 11 июля — "Артек" станет Школой юного дипломата, каждый лагерь превратится в своеобразный миротворческий корпус со своей миссией и задачами", — говорят в пресс-службе Международного детского центра.

В этой дипломатической школе артековцам предстоит овладеть искусством ведения переговоров и публичных дебатов, познакомиться с диппротоколом и этикетом, развить в себе качества, присущие настоящему дипломату. Способствовать этому будут и тематические "Эрудит-марафоны", и ведение в каждом отряде "словаря юного дипломата". А итогом смены станет общеартековский брифинг о сохранении мира, природного и культурного многообразия.

Узнав о том, что в "Артеке" пройдет смена, посвященная Саманте Смит, ее мама Джейн написала в письме в отделение ТАСС в Нью-Йорке: "Очень трогательно и настоящая честь то, что "Артек" до сих пор и столь конкретным образом помнит Саманту. Так важно, чтобы все мы продолжали упорно трудиться с целью сделать наш мир более безопасным во имя будущих поколений".

Сейчас в "Артеке" уже не осталось пионервожатых, работавших во время визита американской школьницы. Но в музее детского центра существует уголок Саманты Смит, где выставлена ее книга "Путешествие в Советский Союз", написанная по возвращении в США, бюст, хранятся фотографии, публикации в газетах и журналах того времени, а также экземпляр выцветшей, отпечатанной на пишущей машинке через копирку программы пребывания семейства Смит в Крыму. В артековском лагере "Морской" открыта аллея имени Саманты Смит и памятная стела.

Хранят память о девочке-миротворце и в США. Памятник Саманте, выпускающей из рук "голубя мира", установлен в штате Мэн, а в первый понедельник июня в этом штате отмечается День памяти Саманты Смит.

А еще именем Саманты назван астероид, открытый крымским астрономом Людмилой Черных, ее имя присвоено горной вершине на Кавказе, морскому судну, якутскому алмазу, сортам георгинов и эхинопсиса. Улицы имени Саманты Смит есть в населенных пунктах Бурятии и Брянской области, а также в Казахстане.

О значении истории Саманты Смит говорит Элизабет Аманд, президент организации Artek-Global, которая объединяет артековцев по всему миру. "Думаю, можно смело утверждать, что Саманта была одной из тех, кто помог разрушить стену непонимания между странами, остановить холодную войну. Я лично и несколько моих друзей в США были настолько вдохновлены ее смелыми шагами, что сейчас работаем в области международных отношений, пытаемся продолжить ее работу, участвуя в международных обменах, сами организовывая межкультурные программы", — сказала она.

По утверждению Аманд, память о Саманте позволяет не забывать, что даже голосом ребенка человечеству может быть донесена мысль о том, что пора остановить собственное уничтожение.

Андрей Мединский, Сергей Павлив

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