С миру по вакцине: Мексика раскрыла план иммунизации части своих граждан от COVID-19

Глава министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что достигнута договорённость с Россией о поставке препарата "Спутник V". В эту латиноамериканскую страну отправят как минимум две тысячи доз.

По словам министра, это позволит приступить к испытаниям вакцины и выиграть время. Не придётся дожидаться, когда завершатся подобные исследования в других государствах.

"Сроки поставки мы озвучим в ближайшее время, мы ждём подтверждения. Это позволит начать в Мексике третью фазу исследований российской вакцины", - добавил глава МИД.

Прививать будут медиков. Причём не только российской вакциной. План иммунизации состоит в том, чтобы собрать с миру по вакцине. Мексика получит два китайских, франко-британский и американский составы.

Первая в мире вакцина от заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, была разработана в российском НИЦЭМ имени Гамалеи. Минздрав страны уже зарегистрировал препарат. Заявки на его получение прислали уже более чем два десятка стран. В общей сложности им требуется миллиард доз. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, есть договорённость о производстве "Спутника V" в пяти государствах. Суммарно мощности позволяют получить примерно 500 миллионов доз в течение 12 месяцев.