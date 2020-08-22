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С миру по вакцине: Мексика раскрыла план иммунизации части своих граждан от COVID-19
22 августа 2020, 13:30 • 52 • В мире
Мексика раскрыла план по иммунизации части своих граждан от COVID-19. О закупке препаратов для населения речи не идёт. Соберут с миру по вакцине.
Глава министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что достигнута договорённость с Россией о поставке препарата "Спутник V". В эту латиноамериканскую страну отправят как минимум две тысячи доз.
По словам министра, это позволит приступить к испытаниям вакцины и выиграть время. Не придётся дожидаться, когда завершатся подобные исследования в других государствах.
"Сроки поставки мы озвучим в ближайшее время, мы ждём подтверждения. Это позволит начать в Мексике третью фазу исследований российской вакцины", - добавил глава МИД.
Прививать будут медиков. Причём не только российской вакциной. План иммунизации состоит в том, чтобы собрать с миру по вакцине. Мексика получит два китайских, франко-британский и американский составы.
Первая в мире вакцина от заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, была разработана в российском НИЦЭМ имени Гамалеи. Минздрав страны уже зарегистрировал препарат. Заявки на его получение прислали уже более чем два десятка стран. В общей сложности им требуется миллиард доз. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, есть договорённость о производстве "Спутника V" в пяти государствах. Суммарно мощности позволяют получить примерно 500 миллионов доз в течение 12 месяцев.
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