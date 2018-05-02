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С миру по нитке: Киев назвал спонсоров операции в Донбассе

02 мая 2018, 19:09  •  205 • Война
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак заявил, что США, Франция и Германия готовы профинансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе, сообщает РИА «Новости».
По его словам, расчеты и соглашения о донорах этой операции у Киева есть, осталось найти войска и вооружения.
«Сегодня у нас есть десятки стран, которые, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом», — сказал он в эфире украинского телевидения.
Грымчак также рассказал, что, по подсчетам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тыс. военных и пять тысяч полицейских международной миссии.
Кроме того, по словам Грымчака, киевские власти рассматривают три варианта разрешения конфликта в Донбассе.
По его словам, первый вариант — «чисто военная операция». Грымчак, однако, назвал такое развитие событий наименее вероятным и рассказал о двух других вариантах.
«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — сказал замминистра.
Грымчак добавил, что третий вариант, который был применен в Восточной Славонии, Киев рассматривает как основной. Речь, по его словам, идет о миротворческой миссии. «Также предстоит разоружения боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — заключил Грымчак.
Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в разговоре с RT отмечает, что Киев уже несколько лет пытается провести эти сценарии в жизнь.
«Хорватский план всегда был в приоритете для киевского режима с того момента, как провалилась попытка вооруженного уничтожения ДНР и ЛНР после второго генерального наступления, это был январь 2015 года.
Был взят курс именно на хорватский сценарий, когда сначала вводятся миротворцы и под прикрытием осуществляются карательные экспедиции. Об этом говорили давно. Это военный сценарий, который осуществляется чужими руками, поэтому Порошенко настаивает на том, чтобы миротворческая миссия вводилась на основе стран НАТО с тяжелым вооружением. Затем киевский режим вводит карательные батальоны и осуществляет зачистку. Этот план был озвучен неоднократно, и это, можно сказать, государственная политика Киева», — отметил эксперт.
Стоит отметить, что накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился (АТО). «Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил.
Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года», — написал Порошенко в фейсбуке. Он также добавил, что режим АТО могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.
Руководить новой операцией будет генерал-лейтенант Сергей Наев, которого президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего ООС еще 16 апреля.
«По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины», — говорил украинский лидер, представляя Наева. Сам Наев объясняет отличие АТО от ООС тем, что последняя является именно военной операций.
В самопровозглашенных республиках же принципиальной разницы между АТО и ООС не видят. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов, комментируя слова Порошенко, отметил: «Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военные пути решения конфликта».

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