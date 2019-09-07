С минуты на минуту: Вышинский вылетает из Киева в Москву

В ближайшие минуты главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский вылетит в Москву из Киева. Об этом рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.

Украина обвинила Вышинского в поддержке народных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.