С министром культуры Крыма работают следователи после матерного скандала

Сергей Аксёнов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма. С чем связана работа следователей, он не уточнил, однако ранее министр оказалась в центре скандала из-за высказывания с применением ненормативной лексики на совещании с главой региона.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская стала объектом следственных действий. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов, отметив, что речь идёт о "части системной работы", связанной с контролем деятельности должностных лиц.

Такая работа, по словам Аксёнова, проводится на всех уровнях властей региона.

Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом,

- добавил глава Крыма в личном телеграм-канале.

В то же время "Невские новости" напомнили о скандале, участницей которого весной этого года стала министр. Новосельская, не сумев справиться с ИТ-оборудованием на столе, допустила матерное высказывание. Её слова услышал Сергей Аксёнов, после чего попросил чиновницу взять себя в руки. А после инцидента поручил курирующему региональный минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову немедленно провести служебное расследование происшествия.

Связана ли сегодняшняя проверка с высказываниями министра, неясно.