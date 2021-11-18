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С министром культуры Крыма работают следователи после матерного скандала
18 ноября 2021, 16:20 • 148 • Политика
Сергей Аксёнов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма. С чем связана работа следователей, он не уточнил, однако ранее министр оказалась в центре скандала из-за высказывания с применением ненормативной лексики на совещании с главой региона.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская стала объектом следственных действий. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов, отметив, что речь идёт о "части системной работы", связанной с контролем деятельности должностных лиц.
Такая работа, по словам Аксёнова, проводится на всех уровнях властей региона.
- добавил глава Крыма в личном телеграм-канале.
В то же время "Невские новости" напомнили о скандале, участницей которого весной этого года стала министр. Новосельская, не сумев справиться с ИТ-оборудованием на столе, допустила матерное высказывание. Её слова услышал Сергей Аксёнов, после чего попросил чиновницу взять себя в руки. А после инцидента поручил курирующему региональный минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову немедленно провести служебное расследование происшествия.
Связана ли сегодняшняя проверка с высказываниями министра, неясно.
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