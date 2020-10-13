«С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы»: в Грозном нейтрализовали четырёх боевиков

В Грозном сотрудники силовых ведомств нейтрализовали четырёх боевиков, скрывавшихся в частном доме. Органы безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией заблокировали злоумышленников и предложили им сдаться, однако те ответили огнём из автоматического оружия. Злоумышленников удалось ликвидировать, однако в перестрелке погибли двое сотрудников ОМОН Росгвардии, ещё один получил ранение. Руководство ведомства направило документы на посмертное награждение погибших.

В Грозном нейтрализованы четверо боевиков, открывших огонь по силовикам, сообщили в Росгвардии.

«К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в том числе двое сотрудников ОМОН Росгвардии погибли. Ещё один росгвардеец получил ранение», — уточнили подробности произошедшего в ведомстве.

Глава Росгвардии Виктор Золотов дал поручение подготовить документы для награждения погибших сотрудников. Наряду с этим он подчеркнул, что родным и близким погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Как отмечается в заявлении Национального антитеррористического комитета, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района органы безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией обнаружили группу вооружённых бандитов и блокировали их.

«Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия», — рассказали в НАК.

На время работы силовиков по нейтрализации боевиков в городе вводился режим контртеррористической операции (КТО), который к настоящему времени отменён.

После спецоперации Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Глава республики Рамзан Кадыров рассказал, что ликвидированные в Грозном боевики планировали теракты в Чечне.

«Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, в Чечне давно покончили с террористическими формированиями.

«Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — добавил он.

Он рассказал, что первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли.

По его словам, родственникам погибших окажут всемерную помощь.

«В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всём регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — заключил он.

Кадыров также рассказал, что боевики были розыске и в последнее время находились в бегах за рубежом, однако позднее они вернулись в Россию.

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — заявил глава республики.

Как отметил Кадыров, любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, «будет немедленно уничтожен».

Отметим, что 13 октября также состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством его главы, директора ФСБ России Александра Бортникова. Он рассказал, что сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры.

В НАК сообщили, что с целью противодействия распространению идеологии терроризма среди населения Северного Кавказа ведётся системная профилактическая работа. Она позволяет раскрыть перед жителями преступную сущность терроризма и предотвратить вовлечение людей, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность.

Также Бортников рассказал о результативности борьбы с боевиками.