С Медведевым, но без правительства: что делать дальше «Единой России» • 22 • Аналитика

Вчерашняя отставка российского правительства поставила партию «Единая Россия» в странное положение: у единороссов, обладающих парламентским большинством, больше нет (пока нет) своего кабинета министров. Что делать партии дальше, как выпутываться из сложившегося положения?



Пока руководителем партии «Единая Россия» остается экс-премьер Дмитрий Медведев, получивший специально под него созданную должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Но для партии, имеющей подавляющее (конституционное) большинство мест в Госдуме и фактически являющейся правящей, этого мало. Ведь в изменившихся условиях «Единая Россия», по крайней мере, пока, лишилась связи с правительством.







Новый председатель правительства Михаил Мишустин – технократ, а не политик. Он никогда не занимался политической деятельностью, не был публичной фигурой, зато зарекомендовал себя как хороший специалист своего дела во главе Федеральной налоговой службы. Вытянет ли он правительство на тот же уровень, на который в свое время поднял ФНС, покажет время.



У «Единой России», правда, остается возможность срочно кооптировать Мишустина в руководство партии, что даст парламентскому большинству формальную связь с правительством. Но согласится ли на это сам Мишустин, или, точнее даже, согласится ли Путин, чтобы новый премьер был одновременно и в числе руководителей «Единой России»?



Не исключено, что отставка правительства стала следствием стремления президента окончательно отмежеваться от «Единой России», которая стремительно теряет поддержку населения и все больше ассоциируется с пенсионной реформой и прочими непопулярными решениями в социально-экономической сфере. Сейчас Путин хочет, чтобы его собственное имя как можно меньше ассоциировалось с «ЕР». И отставка Медведева с поста главы правительства в этом плане является одним из шагов.





Пока Дмитрий Медведев, как заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, останется председателем партии. Это очень удобно для Путина, поскольку народное недовольство теперь будет успешно направляться в сторону партии с большинством депутатских мест, при этом ее лидер – Дмитрий Медведев – занимает лишь формальную должность и претензий, по сути, предъявлять некому, разве что думским депутатам – единороссам.



С другой стороны, отставка правительства может сыграть и на пользу «Единой России», поскольку рейтинг Медведева в российском обществе крайне низок, на него возлагают ответственность за снижение уровня жизни населения, а партия неизбежно ассоциировалась с главой правительства. Теперь у партии появится возможность отдалиться от совета министров и его действий. Правда, тогда партия станет политической силой "в себе".



"Аполитичный" кабинет Мишустина и будет нести всю полноту ответственности за свою политику, а думская фракция «Единой России» уже не будет олицетворяться с правительством. Не зря некоторые эксперты иронизируют, что после ухода Медведева с поста премьер-министра многие в «Единой России» как раз вздохнули с облегчением.



Те предложения в социальной сфере, с которыми выступил Владимир Путин, безусловно, позволят несколько снизить градус общественного недовольства. Тем более, что время для их озвучивания Путин подобрал очень подходящее. Теперь и материнский капитал за первого ребенка, и социальная помощь семьям с детьми, и бесплатное питание для младших школьников будут в обществе ассоциироваться с новым правительством, которому предстоит претворять эти поручения президента в жизнь.



Одно лишь очевидно – Россия и сегодня, и в обозримом будущем останется «страной Путина», в которой и правительство, и Государственная дума, и «правящая» политическая партия имеют лишь инструментальный характер, а глава государства возвышается над всеми, умело лавируя и беспокоясь в том числе о сохранении собственной власти и высокого рейтинга в обществе. Вчерашняя отставка российского правительства поставила партию «Единая Россия» в странное положение: у единороссов, обладающих парламентским большинством, больше нет (пока нет) своего кабинета министров. Что делать партии дальше, как выпутываться из сложившегося положения?Пока руководителем партии «Единая Россия» остается экс-премьер Дмитрий Медведев, получивший специально под него созданную должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Но для партии, имеющей подавляющее (конституционное) большинство мест в Госдуме и фактически являющейся правящей, этого мало. Ведь в изменившихся условиях «Единая Россия», по крайней мере, пока, лишилась связи с правительством.Новый председатель правительства Михаил Мишустин – технократ, а не политик. Он никогда не занимался политической деятельностью, не был публичной фигурой, зато зарекомендовал себя как хороший специалист своего дела во главе Федеральной налоговой службы. Вытянет ли он правительство на тот же уровень, на который в свое время поднял ФНС, покажет время.У «Единой России», правда, остается возможность срочно кооптировать Мишустина в руководство партии, что даст парламентскому большинству формальную связь с правительством. Но согласится ли на это сам Мишустин, или, точнее даже, согласится ли Путин, чтобы новый премьер был одновременно и в числе руководителей «Единой России»?Не исключено, что отставка правительства стала следствием стремления президента окончательно отмежеваться от «Единой России», которая стремительно теряет поддержку населения и все больше ассоциируется с пенсионной реформой и прочими непопулярными решениями в социально-экономической сфере. Сейчас Путин хочет, чтобы его собственное имя как можно меньше ассоциировалось с «ЕР». И отставка Медведева с поста главы правительства в этом плане является одним из шагов.Пока Дмитрий Медведев, как заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, останется председателем партии. Это очень удобно для Путина, поскольку народное недовольство теперь будет успешно направляться в сторону партии с большинством депутатских мест, при этом ее лидер – Дмитрий Медведев – занимает лишь формальную должность и претензий, по сути, предъявлять некому, разве что думским депутатам – единороссам.С другой стороны, отставка правительства может сыграть и на пользу «Единой России», поскольку рейтинг Медведева в российском обществе крайне низок, на него возлагают ответственность за снижение уровня жизни населения, а партия неизбежно ассоциировалась с главой правительства. Теперь у партии появится возможность отдалиться от совета министров и его действий. Правда, тогда партия станет политической силой "в себе"."Аполитичный" кабинет Мишустина и будет нести всю полноту ответственности за свою политику, а думская фракция «Единой России» уже не будет олицетворяться с правительством. Не зря некоторые эксперты иронизируют, что после ухода Медведева с поста премьер-министра многие в «Единой России» как раз вздохнули с облегчением.Те предложения в социальной сфере, с которыми выступил Владимир Путин, безусловно, позволят несколько снизить градус общественного недовольства. Тем более, что время для их озвучивания Путин подобрал очень подходящее. Теперь и материнский капитал за первого ребенка, и социальная помощь семьям с детьми, и бесплатное питание для младших школьников будут в обществе ассоциироваться с новым правительством, которому предстоит претворять эти поручения президента в жизнь.Одно лишь очевидно – Россия и сегодня, и в обозримом будущем останется «страной Путина», в которой и правительство, и Государственная дума, и «правящая» политическая партия имеют лишь инструментальный характер, а глава государства возвышается над всеми, умело лавируя и беспокоясь в том числе о сохранении собственной власти и высокого рейтинга в обществе. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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