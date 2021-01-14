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С максимальным соблюдением мер безопасности: в Москве школьники вернутся к очному обучению с 18 января

14 января 2021, 14:20  •  41 • В России
С 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он призвал школы максимально строго соблюдать меры безопасности. Также до 21 января были продлены все остальные ограничения, введённые в рамках борьбы с распространением COVID-19.
 
РИА Новости © Евгений Епанчинцев
 

С понедельника, 18 января, учащиеся московских школ с 1 по 11 классы перейдут к обучению в обычном режиме. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также с этого дня будут разблокированы транспортные карты школьников.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым», — написал Собянин в своём блоге.

При этом градоначальник отметил, что риск роста заболеваемости среди учащихся школ «по-прежнему очень велик». В этой связи школы должны будут максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

«В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», — добавил мэр Москвы.

Напомним, что учащихся 6—11-х классов в московских школах перевели на дистанционное обучение после окончания осенних каникул, которые были увеличены и прошли с 5 по 18 октября. Позднее «дистанционка» несколько раз продлевалась решением столичных властей. При этом ученики 1—5-х классов обучались в школах в обычном режиме.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил о продлении до 21 января всех остальных ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», — заметил мэр.

  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Так, вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах, а пожилым и людям с хроническими заболеваниям рекомендовано оставаться дома.

Столичные работодатели по-прежнему должны сохранять на уровне 30% количество сотрудников, переведённых на удалёнку. Работа ресторанов и клубов всё ещё ограничена по времени — с 23:00 до 06:00 запрещено принимать посетителей. При этом театры, кинотеатры, концертные залы могут работать при условии заполнения залов не более чем на 25%. Тогда как проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых мероприятий со зрителями находится под запретом.

«Если не произойдёт ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретёт устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения ещё ряда ограничений», — пояснил Собянин, призвав не откладывать решение о вакцинации от COVID-19.

Москва лидирует в России по общему числу заболевших коронавирусом — 877 428, за последние сутки прирост составил 5893. В общей сложности в столице выздоровели 722 487 человек, 12 241 пациент скончался.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 24 763 новых случаев COVID-19. В предыдущие двое суток этот показатель составил 22 850 (среда) и 22 934 (вторник). За последние 24 часа были выписаны по выздоровлению 27 956 пациентов, зафиксировано 570 летальных исходов.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в РФ с начала пандемии достигло 3 495 816. Выздоровели 2 882 044 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 63 940 человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 95 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 611 тыс. человек.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ констатировал «некоторое снижение» темпов распространения COVID-19 в России, но заметил, что это не должно никого успокаивать. Глава государства также поручил с 18 января перейти от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, профильные ведомства готовы к выполнению поручения президента, а до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.

При этом в пресс-службе Росздравнадзора напомнили, что в России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные в стране. Ранее в российском филиале израильской клиники Hadassah Medical Moscow, расположенном в «Сколково» сообщили о переговорах с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по поставкам в Россию иностранных вакцин от COVID-19.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещён. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — приводит текст сообщения ТАСС. 

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 92,4 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, динамика последних дней свидетельствует о том, что уровень заболеваемости COVID-19 в мире вышел на пиковые значения. По его словам, к ускорению распространения коронавируса привели установившиеся во многих частях Земли морозы, циркуляция новых штаммов инфекции, а также скопление людей внутри помещений.

«Мы вступаем во второй год (пандемии. — RT), и он может оказаться даже более тяжёлым, учитывая динамику распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Между тем в китайский город Ухань прибыла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они займутся поисков следов происхождения коронавируса. При этом сначала специалистам придётся пройти 14-дневный карантин. Город Ухань считается источником распространения нового типа коронавируса COVID-19.

В тоже время Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР впервые за восемь месяцев (с 16 мая 2020 года) зафиксировал в стране смерть пациента с диагнозом «коронавирус». По данным СМИ, летальный исход был зафиксирован в провинции Хэбэй.

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