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С людей "деньги сдирать" при бесплатной медицине? Лео Бокерия объяснил парадокс с вакцинацией
31 мая 2020, 03:55 • 25 • Политика
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. "Не обязательно, понимаете, с людей деньги сдирать. С одной стороны, мы даём, мы делаем медицину бесплатной. А с другой стороны, мы будем на этом, что называется, деньги возвращать", - прокомментировал инициативу Роспотребнадзора главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Инициативу для Царьграда прокомментировал главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия.
По его мнению, подобное имеет хоть какой-то смысл, если точно известно, что вакцина действительно работает. Но даже в этом случае всё делается совсем другим образом, без выкачивания денег из людей.
Напомним, в проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесли положение о штрафах для некоторых категорий граждан за отказ от рекомендуемых прививок и медосмотров.
Соответствующая информация появилась на сайте проектов нормативных правовых актов. Денежные наказания, согласно документу, предусмотрены для людей, находящихся в группе риска.
Размер штрафа может варьироваться в пределах пяти-семи тысяч рублей. Они могут начать применяться к гражданам при нарушении ими законодательства, регулирующего меры в отношении пациентов с инфекционными болезнями, по проведению профилактической вакцинации, медосмотров, мероприятий по санитарно-гигиеническому образованию.
Новую норму прокомментировал в беседе с "Интерфаксом" замглавы Министерства юстиции РФ Денис Новак. Он подчеркнул, что данные изменения не коснутся большинства граждан.
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