Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Главная / Политика

С людей "деньги сдирать" при бесплатной медицине? Лео Бокерия объяснил парадокс с вакцинацией

31 мая 2020, 03:55  •  25 • Политика
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. "Не обязательно, понимаете, с людей деньги сдирать. С одной стороны, мы даём, мы делаем медицину бесплатной. А с другой стороны, мы будем на этом, что называется, деньги возвращать", - прокомментировал инициативу Роспотребнадзора главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Инициативу для Царьграда прокомментировал главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия.
По его мнению, подобное имеет хоть какой-то смысл, если точно известно, что вакцина действительно работает. Но даже в этом случае всё делается совсем другим образом, без выкачивания денег из людей.
Не обязательно, понимаете, с людей деньги сдирать. С одной стороны, мы даём, мы делаем медицину бесплатной. А с другой стороны, мы будем на этом, что называется, деньги возвращать, - сказал Лео Бокерия в интервью Царьграду.
Напомним, в проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесли положение о штрафах для некоторых категорий граждан за отказ от рекомендуемых прививок и медосмотров.
Соответствующая информация появилась на сайте проектов нормативных правовых актов. Денежные наказания, согласно документу, предусмотрены для людей, находящихся в группе риска.
Размер штрафа может варьироваться в пределах пяти-семи тысяч рублей. Они могут начать применяться к гражданам при нарушении ими законодательства, регулирующего меры в отношении пациентов с инфекционными болезнями, по проведению профилактической вакцинации, медосмотров, мероприятий по санитарно-гигиеническому образованию.
Новую норму прокомментировал в беседе с "Интерфаксом" замглавы Министерства юстиции РФ Денис Новак. Он подчеркнул, что данные изменения не коснутся большинства граждан.
Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, - заявил замминистра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
31 мая 2020, 01:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США
31 мая 2020, 01:55
"Американский майдан" начал убивать силовиков: В США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
31 мая 2020, 01:55
Белый дом в "осаде": Трамп пригрозил бунтовщикам "самыми злыми собаками" и "зловещим оружием"
31 мая 2020, 01:55
В Совфеде назвали три условия готовности к голосованию по Конституции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
24 мая 2020, 19:55
Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.