С людей "деньги сдирать" при бесплатной медицине? Лео Бокерия объяснил парадокс с вакцинацией

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Инициативу для Царьграда прокомментировал главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия.

По его мнению, подобное имеет хоть какой-то смысл, если точно известно, что вакцина действительно работает. Но даже в этом случае всё делается совсем другим образом, без выкачивания денег из людей.

Не обязательно, понимаете, с людей деньги сдирать. С одной стороны, мы даём, мы делаем медицину бесплатной. А с другой стороны, мы будем на этом, что называется, деньги возвращать, - сказал Лео Бокерия в интервью Царьграду.

Напомним, в проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесли положение о штрафах для некоторых категорий граждан за отказ от рекомендуемых прививок и медосмотров.

Соответствующая информация появилась на сайте проектов нормативных правовых актов. Денежные наказания, согласно документу, предусмотрены для людей, находящихся в группе риска.

Размер штрафа может варьироваться в пределах пяти-семи тысяч рублей. Они могут начать применяться к гражданам при нарушении ими законодательства, регулирующего меры в отношении пациентов с инфекционными болезнями, по проведению профилактической вакцинации, медосмотров, мероприятий по санитарно-гигиеническому образованию.

Новую норму прокомментировал в беседе с "Интерфаксом" замглавы Министерства юстиции РФ Денис Новак. Он подчеркнул, что данные изменения не коснутся большинства граждан.