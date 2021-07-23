С Лёшей только ради одного: у Навального рассекретили "кейс" по побегу из России

СМИ сообщили о ещё одном бывшем координаторе штаба Навального*, сбежавшего из России. Речь идёт об Алексее Гресько из Екатеринбурга. Он успел "отметиться" задержаниями и арестами. Другой бывший сторонник Навального рассекретил "кейс" по "политэмиграции" "борцов с режимом", полагая, что к Алексею на работу его сторонники идут только ради одного.

В последнее время всё чаще сторонники оппозиционера Алексея Навального бегут из России. Ранее покинул нашу страну экс-координатор калининградской ячейки организации блогера "Штабы Навального" Мария Петухова. Она рванула в Прибалтику. Её коллега из Иркутска Сергей Беспалов сбежал из России в Литву, архангельский "штабист" Дмитрий Батуро съехал в Польшу.

Интернет-портал "Блок" отметил, что из России сбежал и ещё один экс-координатор штаба Навального (в Екатеринбурге) Алексей Гресько. Со ссылкой на имеющуюся в СМИ информацию, журналисты уточнили, что навальнист теперь обитает в Германии.

В своей "штабной" должности Гресько был всего около года, но этого времени хватило, чтобы отличиться и задержаниями, и административными арестами. Автор публикации полагает, что Гресько, как и другие сбежавшие из России "штабные" Навального, просто переехали в Европу под видом "жертвы режима". В общем-то ради этого всё и затевалось, если верить экс-координатору саратовского штаба Навального Михаилу Мурыгину.

Тот в своё время рассекретил типичный "кейс" навальнят по "политэмиграции". Он полагал, что на работу к Алексею Навальному народ рвался лишь для одного - после сбежать из России, попросив политического убежища за границей и вид на жительство в Европе.

* Движение "Штабы Навального" - с 9.06.2021 - экстремистская организация.

** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 9.06.2021 - экстремистская организация.