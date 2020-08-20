С Лукашенко пытались связаться "остатки оппозиции Тихановской". Ответ был однозначен

Самопровозглашённый координационный совет Белоруссии избрал президиум и принял резолюцию. Требования у них всего три: освободить политических заключённых, прекратить насилие и, главное, признать недействительными выборы.

"Остатки оппозиции Тихановской" даже попытались связаться с президентом страны Александром Лукашенко. Позвонили. Ответ был однозначным - тишина. Другими словами, телефонный контакт не состоялся.

Бывший министр культуры Павел Латушко заметил в интервью порталу Tut.by, что у оппозиционеров совсем иные цели и задачи, нежели те, о которых говорят некоторые государственные СМИ Белоруссии.