С лишением наград и званий: бывшего полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» признали виновными в госизмене

Бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова признали виновными по делу о госизмене в пользу США. Московский окружной военный суд приговорил их к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Стоянова лишили звания полковника милиции, а Михайлов кроме воинского звания потерял и ордена. При этом они не признают свою вину. Адвокат Стоянова сообщила, что, по мнению подсудимых, они невиновны, а приговор получили потому, что «наступили кому-то на хвост», когда боролись против хакеров.

Бывший полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов приговорён к 22 годам колонии за госизмену.

Второй фигурант дела, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, получил 14 лет заключения. Оба осуждённых будут отбывать срок в колониях строгого режима.

«Признать Михайлова Сергея виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 22 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Признать Стоянова Руслана виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова судьи.

Кроме того, Михайлов должен будет выплатить штраф 400 тыс. рублей, а Стоянов — 150 тыс. рублей. Московский окружной военный суд также лишил Михайлова воинского звания полковника запаса и государственных наград. Бывший сотрудник ФСБ был кавалером орденов «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Звания полковника милиции был лишён и Руслан Стоянов.

При этом оглашена была только часть вердикта, так как уголовное дело проходит под грифом «секретно» и сам процесс был закрытым.

Как уточняет Интерфакс, фигуранты дела передавали данные ЦРУ и вели «двойную игру», выдавая свои контакты с иностранцами за псевдовербовочную деятельность. По сведениям агентства, осуждённые свою вину не признали.

Адвокат Стоянова Инга Лебедева утверждает, что приговор планируется обжаловать.

«Мы обжалуем приговор. Ребята считают, что своей деятельностью, направленной против хакеров, наступили кому-то на хвост», — приводит ТАСС слова юриста. Ожидается, что защита Михайлова поступит аналогичным образом.

«Стали сотрудничать с ЦРУ»

Напомним, об аресте Стоянова и Михайлова по делу о госизмене в пользу США стало известно в начале 2017 года. При этом в компании отмечали, что хоть Стоянов и возглавлял один из отделов, он не был топ-менеджером (как ранее сообщал «Коммерсантъ»), а события, по которым было возбуждено дело, не относились к тому времени, когда он работал на «Лабораторию Касперского».

«Это дело относится к тому времени, когда Руслан Стоянов не являлся сотрудником компании. В этой связи мы не располагаем никакими данными о деталях дела. Отдел продолжает работать в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

По данным РИА Новости, Стоянов работал в отделе лаборатории компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», причём до 2006 года его местом работы была милиция. Михайлов же, сообщает агентство, возглавлял Центр информационной безопасности ФСБ.

Правоохранительные органы также задержали и подчинённого Михайлова Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова, однако дела в их отношении были выделены в отдельное производство.

По данным «Коммерсанта», в 2011 году Михайлов передал ФБР данные следствия по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. В США его считают киберпреступником. Американские органы безопасности обещали, по данным газеты, заплатить порядка $10 млн за информацию о Врублевском.

При этом Интерфакс, ссылаясь на источники, сообщал, что они сотрудничали с ЦРУ, а не ФБР.

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — сказал один из собеседников агентства.

Всего в деле фигурировали до восьми человек, но остальные четверо проходили как свидетели.

«В качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», — пояснил тогда источник Интерфакса.

Позже РИА Новости сообщило, что полковника Дмитрия Захарченко, занимавшего пост главы одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, перевели в камеру к Стоянову. Об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией, а позже это подтвердила адвокат Захарченко Валерия Тунникова.

О причинах перевода в одну камеру юрист не сообщила. Захарченко проходит по делу о коррупции — в 2016 году у него обнаружили имущество более чем на 9 млрд рублей. Оно было изъято в пользу государства.