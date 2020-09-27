С кукишем в кармане. Как Эстония реагирует на требования ЕС

ЕС может оштрафовать Эстонию за нежелание бороться с расизмом и ксенофобией.

Суть дела в том, что еще в 2008 году Европейский союз принял решение, что в законодательство стран, в него входящих, должны быть внесены положения об уголовных наказаниях за публичные высказывания, разжигающие ненависть. То есть должно стать уголовно наказуемым деянием публичное подстрекательство к ненависти и вражде в отношении людей по признаку национальности, цвета кожи, религии или убеждений.

Эстонские политики и чиновники даже не почесались, чтобы хоть как-то, хоть для вида выполнить это требование. Свернув кукиш в кармане, они преспокойно присутствуют на всех встречах и совещаниях, посвященных данному вопросу, кивают головами, улыбаются назойливым европейцам, бормочут что-нибудь типа "да, да это очень нехорошо" и ничего не делают.

Вот и сейчас министр юстиции, а в прошлом руководитель полиции безопасности Эстонии, господин Райво Аэг абсолютно равнодушно сообщил, что спешно отвечать на грозные предупреждения Европейской комиссии не намерен. Мол, нужно все, что написано в Брюсселе, спокойно посмотреть, почитать, потом снова посмотреть, подумать, а там уж и решить, что с этой бумажкой делать.

Не станем фантазировать по поводу дальнейшего хода мыслей господина министра. Слишком далеко это может нас завести, а ответим лишь на один вопрос – почему? Почему все, что касается сферы национализма, ксенофобии, нетерпимости к самого разного рода меньшинствам, столь явно и вызывающе игнорируется политической элитой Эстонии?

В ответ приведу лишь один факт, но он уж очень красноречив. Факельные шествия националистов давно стали визитной карточкой Таллина. Самое массовое проходит по улицам Старого города в День независимости Эстонии, 24 февраля. Причем желающих собраться под лозунгом "Эстония – эстонцам" становится все больше и больше.

И если еще лет семь-восемь тому назад их можно было считать кучкой маргиналов, то теперь это движение сплотилось в политическую организацию, получившую название Эстонской консервативной народной партии, имеющую свою фракцию в парламенте и входящую в правящую коалицию. Если всмотреться в сияющие молодые лица тех, кто шагает в их колонне в самом сердце эстонской столицы, можно сделать неутешительный вывод, что у этой партии есть перспектива и есть будущее.

Однако, несмотря на практически взрывной рост столь опасных настроений, об этом явлении предпочитают не говорить, возможно, из-за того, что власти стесняются демонстрировать миру весьма странную тенденцию развития общественно-политической жизни страны. А, возможно, и от того, что в Эстонии действительно не считают национализм чем-то экстраординарным. Второе, пожалуй, более точно. Ведь если присмотреться к действующим в стране политическим партиям, то можно увидеть, что националистические проявления свойственны в той или иной мере практически любой из них.

В течение всего времени существования независимой Эстонии подобные идеи являются движущей силой всех политических процессов, они заложены в законах, они прочно проникли в общественное сознание, стали его частью. Кто остановит их, кто повернет это движение вспять? Нет ответа, не видно такой силы в Эстонии, и от этого очень тревожно. Ведь свет факелов не разгоняет тьму, а наоборот, делает ее гуще.

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония