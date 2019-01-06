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С Кремлем не согласовывали: Песков о "вдохновленном Путиным" парфюме, появившемся в Москве - фото
06 января 2019, 07:39 • 180 • Политика
На появление "вдохновленного Путиным" парфюма отреагировал Песков. По его словам, разработчики духов не получали разрешения от Кремля.
В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин. Появление необычных духов прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он рассказал, что разработка парфюма никак не связана с Кремлем. Более того, разработчик духов не связывался с администрацией президента и не получал разрешения на использование имени российского лидера.
Напомним, что вдохновленный Путиным аромат недавно появился в розничной продаже в Москве. Есть вариант как для мужчин, так и для женщин. Первый носит название Number one, или "Номер один", второй - Russian woman, или "Русская женщина". Духи продаются в коробке темного цвета, на которой изображен профиль Путина.
Продавцы-консультанты отмечают, что парфюм выходит в ограниченной серии. Также, по их словам, покупатели обращают внимание на новинку.
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