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С кого Киеву брать "крымский" налог: Делягин назвал имена
15 июня 2021, 15:40 • 103 • Политика
В Раде предложили отменить налоговые льготы для Крыма. Кого и как Киев планирует обложить налогами, объяснил экономист Михаил Делягин.
Власти Украины решили обложить налогами жителей Крыма, отменив свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014-м. С кого и как Киев собирается брать налоги, рассказал доктор экономических наук, член научного совета при Совете безопасности России Михаил Делягин.
Он объяснил, что большое количество недвижимости в Крыму по-прежнему принадлежит гражданам Украины. В частности, речь идёт обо всех крупных политиках: Петре Порошенко, Юлии Тимошенко и даже нынешнем президенте Владимире Зеленском.
- сказал Михаил Делягин.
Также он посетовал, что власти России ничего не делают по поводу того, что собственностью в Крыму владеют люди, которые не считают жителей полуострова за людей. На полуострове находится огромное количество маленьких гостиниц, принадлежащих украинским чиновникам, подчеркнул Делягин в разговоре с NEWS.ru.
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