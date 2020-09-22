Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Аналитика

С кем вы, герр Мерц: зачем "преемнику Меркель" антироссийская риторика?

22 сентября 2020, 23:05  •  59 • Аналитика
© AP Photo / Michael Sohn
"Северный поток-2" – крайне популярная тема в Германии, особенно у политиков, рвущихся к власти. А если речь о правящем Христианск-демократическом союзе (ХДС), то удивляться не приходится. Прагматичная Ангела Меркель – канцлер и до недавнего времени глава партии – сделала разворот от трубопровода, не так давно объявив, что готова рассмотреть санкции в отношении компании-оператора.
С тех пор партбосса пытаются перещеголять в беспощадности риторики младшие по статусу коллеги. Это же так увлекательно и многообещающе: клеймить участников внешнеэкономической деятельности, некоторые страны и их президентов! Ведь новейшая реальность такова – что доказательств таким говорунам не нужно для того, чтобы развязался язык.
64-летний Фридрих Мерц – новая-старая звезда Христианско-демократического союза (ХДС) вновь рвется в топ немецких политиков. Для этого нужно более-менее подходящее резюме и громкие заголовки, которые он пытается генерировать. В интервью немецкому таблоиду Bild Мерц пытался раскритиковать внешнюю политику России, но преуспеть в искрометных новых тезисах на этом поприще не удалось.
В свежем же интервью Мерц высказался за еще более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а "исключительно от России". Тональность, мягко говоря, далекая от деловой. А аргументации и вовсе нет. А голословные обвинения как раз и способствуют эскалации напряжения.
Если так, то Мерц не мог не получить "добро" от Ангелы Меркель на подобную риторику. Ведь, что 20 лет назад, что сейчас – Фридрих является "восходящей звездой" ХДС. Правда, в 2004 году он проиграл борьбу за власть Меркель, позже переквалифицировался в бизнесмена. Работал в хедж-фонде BlackRock, который имеет репутацию финансового стервятника и якобы инвестирует в проблемные бумаги, а еще многими называется крупнейшим теневым банком мира.
Мерц также возглавлял "Атлантический мост" – структуру, фактически продвигающую интересы США в Германии. По программе молодых лидеров в этой организации, кстати, училась в свое время и фрау Меркель.
Два года назад Мерц решил вернуться в политику и выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя партии. Но неудачно.
Нынешние выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии, должны пройти в период с августа по октябрь 2021 года. Они будут первыми, в которых Меркель не будет возглавлять ХДС.
Если на смену Меркель придут "бравые парни" вроде Мерца, Германии не позавидуешь. Ее будут ждать не самые простые времена и решения. Но если так то, Берлин в таком случае будет сам определять судьбу тех проектов, в которые вложился. И объяснять ее акционерам, смысл решений.
Четверка немецких концернов E.ON, BASF, Wintershall DEA и Uniper – главные бенефициары "Северного потока-2". Две последние финансово вложились в трубопровод. А Мерц призывал ввести мораторий на проект, но в итоге его достроить. В теории, мораторий на пару лет способен перекроить европейский газовый рынок. Каковы же ваши истинные цели, господин фаворит ХДС?
Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
22 сентября 2020, 17:35
Эксперт о деле Навального: немцы поняли, что все "доказательства" – фейк
22 сентября 2020, 04:45
Как Наполеон, только черный: зулусский вождь Чака и его военное чудо
21 сентября 2020, 13:10
"Для США это неприемлемо". Эксперт о ситуации вокруг "Севпотока-2"
21 сентября 2020, 17:45
Три хитрые уловки программы по расселению аварийного жилья
22 сентября 2020, 17:35
Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"
22 сентября 2020, 12:05
Америку уничтожают радикалы и слабоумие
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2020, 16:40
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по-ирла...
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в...
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и...
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ...
22 сентября 2020, 05:40
Кравчук: Путин «переиграл» Украину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.