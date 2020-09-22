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С кем вы, герр Мерц: зачем "преемнику Меркель" антироссийская риторика?
22 сентября 2020, 23:05 • 59 • Аналитика
"Северный поток-2" – крайне популярная тема в Германии, особенно у политиков, рвущихся к власти. А если речь о правящем Христианск-демократическом союзе (ХДС), то удивляться не приходится. Прагматичная Ангела Меркель – канцлер и до недавнего времени глава партии – сделала разворот от трубопровода, не так давно объявив, что готова рассмотреть санкции в отношении компании-оператора.
С тех пор партбосса пытаются перещеголять в беспощадности риторики младшие по статусу коллеги. Это же так увлекательно и многообещающе: клеймить участников внешнеэкономической деятельности, некоторые страны и их президентов! Ведь новейшая реальность такова – что доказательств таким говорунам не нужно для того, чтобы развязался язык.
64-летний Фридрих Мерц – новая-старая звезда Христианско-демократического союза (ХДС) вновь рвется в топ немецких политиков. Для этого нужно более-менее подходящее резюме и громкие заголовки, которые он пытается генерировать. В интервью немецкому таблоиду Bild Мерц пытался раскритиковать внешнюю политику России, но преуспеть в искрометных новых тезисах на этом поприще не удалось.
В свежем же интервью Мерц высказался за еще более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а "исключительно от России". Тональность, мягко говоря, далекая от деловой. А аргументации и вовсе нет. А голословные обвинения как раз и способствуют эскалации напряжения.
Если так, то Мерц не мог не получить "добро" от Ангелы Меркель на подобную риторику. Ведь, что 20 лет назад, что сейчас – Фридрих является "восходящей звездой" ХДС. Правда, в 2004 году он проиграл борьбу за власть Меркель, позже переквалифицировался в бизнесмена. Работал в хедж-фонде BlackRock, который имеет репутацию финансового стервятника и якобы инвестирует в проблемные бумаги, а еще многими называется крупнейшим теневым банком мира.
Мерц также возглавлял "Атлантический мост" – структуру, фактически продвигающую интересы США в Германии. По программе молодых лидеров в этой организации, кстати, училась в свое время и фрау Меркель.
Два года назад Мерц решил вернуться в политику и выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя партии. Но неудачно.
Нынешние выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии, должны пройти в период с августа по октябрь 2021 года. Они будут первыми, в которых Меркель не будет возглавлять ХДС.
Если на смену Меркель придут "бравые парни" вроде Мерца, Германии не позавидуешь. Ее будут ждать не самые простые времена и решения. Но если так то, Берлин в таком случае будет сам определять судьбу тех проектов, в которые вложился. И объяснять ее акционерам, смысл решений.
Четверка немецких концернов E.ON, BASF, Wintershall DEA и Uniper – главные бенефициары "Северного потока-2". Две последние финансово вложились в трубопровод. А Мерц призывал ввести мораторий на проект, но в итоге его достроить. В теории, мораторий на пару лет способен перекроить европейский газовый рынок. Каковы же ваши истинные цели, господин фаворит ХДС?
Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
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