С кем вы, герр Мерц: зачем "преемнику Меркель" антироссийская риторика?

"Северный поток-2" – крайне популярная тема в Германии, особенно у политиков, рвущихся к власти. А если речь о правящем Христианск-демократическом союзе (ХДС), то удивляться не приходится. Прагматичная Ангела Меркель – канцлер и до недавнего времени глава партии – сделала разворот от трубопровода, не так давно объявив, что готова рассмотреть санкции в отношении компании-оператора.

С тех пор партбосса пытаются перещеголять в беспощадности риторики младшие по статусу коллеги. Это же так увлекательно и многообещающе: клеймить участников внешнеэкономической деятельности, некоторые страны и их президентов! Ведь новейшая реальность такова – что доказательств таким говорунам не нужно для того, чтобы развязался язык.

64-летний Фридрих Мерц – новая-старая звезда Христианско-демократического союза (ХДС) вновь рвется в топ немецких политиков. Для этого нужно более-менее подходящее резюме и громкие заголовки, которые он пытается генерировать. В интервью немецкому таблоиду Bild Мерц пытался раскритиковать внешнюю политику России, но преуспеть в искрометных новых тезисах на этом поприще не удалось.

В свежем же интервью Мерц высказался за еще более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а "исключительно от России". Тональность, мягко говоря, далекая от деловой. А аргументации и вовсе нет. А голословные обвинения как раз и способствуют эскалации напряжения.

Если так, то Мерц не мог не получить "добро" от Ангелы Меркель на подобную риторику. Ведь, что 20 лет назад, что сейчас – Фридрих является "восходящей звездой" ХДС. Правда, в 2004 году он проиграл борьбу за власть Меркель, позже переквалифицировался в бизнесмена. Работал в хедж-фонде BlackRock, который имеет репутацию финансового стервятника и якобы инвестирует в проблемные бумаги, а еще многими называется крупнейшим теневым банком мира.

Мерц также возглавлял "Атлантический мост" – структуру, фактически продвигающую интересы США в Германии. По программе молодых лидеров в этой организации, кстати, училась в свое время и фрау Меркель.

Два года назад Мерц решил вернуться в политику и выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя партии. Но неудачно.

Нынешние выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии, должны пройти в период с августа по октябрь 2021 года. Они будут первыми, в которых Меркель не будет возглавлять ХДС.

Если на смену Меркель придут "бравые парни" вроде Мерца, Германии не позавидуешь. Ее будут ждать не самые простые времена и решения. Но если так то, Берлин в таком случае будет сам определять судьбу тех проектов, в которые вложился. И объяснять ее акционерам, смысл решений.

Четверка немецких концернов E.ON, BASF, Wintershall DEA и Uniper – главные бенефициары "Северного потока-2". Две последние финансово вложились в трубопровод. А Мерц призывал ввести мораторий на проект, но в итоге его достроить. В теории, мораторий на пару лет способен перекроить европейский газовый рынок. Каковы же ваши истинные цели, господин фаворит ХДС?

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik