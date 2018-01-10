С кем Трамп будет сражаться в 2020 году

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Трамп выдвигается на второй президентский срок. Каковы его шансы на победу и что ему может помешать – "Царьграду" рассказали эксперты

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли накануне сообщил журналистам, что Дональд Трамп будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году и готов бороться с любыми соперниками.

Первый год президентства Трампа привел к противоречивым результатам: с одной стороны, многие отмечают в качестве плюсов экономический рост, налоговую реформу, снижение безработицы. С другой – многое из политической программы Трампа так и не было достигнуто, а непоследовательная внешняя политика обострила отношения США со многими странами Ближнего и Дальнего Востока и Евросоюза. Кроме того, Дональд Трамп – это «один в поле воин» против глобалистского американского истеблишмента, которому он бросил вызов и со стороны которого теперь закономерно подвергается травле. По мнению политолога Павла Святенкова, именно эта травля является главной проблемой для возможного переизбрания президента США:

Павел Святенков о главной проблеме переизбрания Трампа

«Базовой проблемой Трампа является травля его со стороны части политической элиты и СМИ – эта травля, пожалуй, беспрецедентна в американской истории и противоречит тем достижениям, которые есть у администрации Трампа. Главный вопрос состоит в том, удастся ли Трампу сбить негативную волну в СМИ, прекратить травлю и успокоить ситуацию. Если ему это удастся – вполне возможно, что он переизберется, причем без больших проблем».

Кстати, что касается американских СМИ - они уже поспешили назначить «оппонента» Дональда Трампа на грядущих президентских выборах: телеведущую Опру Уинфри, выступившую с пламенной речью против так называемого “харассмента” (сексуальных домогательств – прим. автора) на вручении премии “Золотой глобус”. Очевидно, что харассмент – явно не самая главная проблема, волнующая население США, однако СМИ в один голос уже присягают на верность «новому президенту»-телеведущей. Комментируя эту ситуацию в интервью телеканалу «Царьград», политолог-американист Дмитрий Дробницкий напомнил о консервативности большинства американского населения, интересы которого далеки от интриг светских львиц:

«Вся пресса просто взорвалась от выступления Опры Уинфри на «Золотом глобусе» именно потому, что она провозгласила крестовый поход против белых гетеросексуальных патриархальных мужчин. Но за пределами Беверли Хиллз, где проходила эта церемония, мало где в Америке это находит отклик».

Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет альтернативы в Республиканской партии, у демократов нет никого

Между тем, по мнению эксперта, если абстрагироваться от массированного давления американской прессы, становится ясно, что у Республиканской партии США нет никакой реальной альтернативы Дональду Трампу, а его программа остается актуальной для широких слоев населения страны.

«Республиканская партия США – это партия «трампизма», экономического национализма, отчасти протекционизма. Надо понимать, что в ближайшие десятилетия любые президентские праймериз, которые будут проходить в Республиканской партии, выиграет кандидат, взявший политическую повестку Трампа. И противопоставлять такому кандидату даже всю мощную медийную машину, которая была в руках у Хиллари Клинтон и помогавшего ей Барака Обамы – это достаточно бессмысленно».

Таким образом, в 2020 году мы можем увидеть второй эпизод захватывающего блокбастера под названием “противостояние двух Америк”: белой патриархальной Америки Трампа и черной ультралиберальной Америки Уинфри, Клинтон, Сороса и других глобалистов.

Петрова Александра