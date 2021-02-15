С кем на самом деле договаривается Владимир Зеленский, и как в ОАЭ оказался Тарас Козак – одновременно с президентом Украины?

Когда Зеленскому нужно келейно договориться о чём-то с Москвой, он, лишённый возможности напрямую обращаться в Кремль, вынужден, заметая следы, отправляться на Ближний Восток. Там у него что-то вроде тайной переговорной площадки. В Оман он уже так летал (на тайную встречу с главой Совбеза России?), а теперь дошёл черёд и до Эмиратов. Вероятно, в силу обычной случайности, в ОАЭ, одновременно с Зеленским, отправился и Тарас Козак, которому президент Украины накануне отключил три телеканала.

Козак (украинский, а не российский) призван выступить в роли модератора встречи – его шеф в ОПЗЖ, Виктор Медведчук, на сей раз наотрез отказался помогать Зеленскому своим личным присутствием. Таким образом, Зеленский попадает в дурацкую ситуацию (чай, не впервой) – буквально накануне он отключил телеканалы Козака от телеэфира. А теперь от Козака будет во многом зависеть успех или неуспех ближневосточного вояжа. Накануне Зеленского «прокатил» с очередным траншем МВФ. Этого транша Зеленский ждал как манны небесной. Но – не сложилось. А деньги ему нужны «ещё вчера», ведь казна Украины пуста. Понятно, что арабы не дадут Зеленскому ни сантима, в особенности после того, как он «кинул» китайцев на 3,5 миллиарда долларов, фактически, отняв у них обещанную им запорожскую «Мотор-Сич». Но у арабов он и не собирался просить взаймы – не за тем летел.

Неизвестно, кто на сей раз представляет на сепаратных переговорах Россию. Точно не глава Совбеза (как судачили в прошлый раз). Среди возможных переговорщиков называют Дмитрия Козака (но – не факт). Известно лишь то, что модератор встречи – Тарас Козак. Ещё известно, что уговаривали его всем ОПЗЖ – понятно, в силу каких обстоятельств. Москва ни в какую не соглашалась на встречу без участия украинского посредника, которому она бы могла доверять.

Зато известно, о чём пойдёт (или уже идёт) разговор. Зеленский предлагает России размен: Украина отказывается от Донецкой и Луганской областей (целиком, а не только неконтролируемых их частей, т.н. ОРДЛО). Взамен Киев желает получить от Москвы одобрение на вступление в НАТО. Обсуждается статус Мариуполя (как украинского порта с особым положением в ДНР, либо как совместно используемой территории – двойного подчинения). Впрочем, по нашим данным, Зеленский готов отдать и Мариуполь (вразрез с данными им обещаниями Ринату Ахметову, которому критически важно сохранить Мариуполь за собой – в составе Украины). Главное – заручиться согласием Москвы на вступление Украины в военный альянс с Западом.

«Наша версия» получает подробности, что называется, из первых рук (прямиком из офиса президента Зеленского), так что о результатах переговоров мы расскажем вам первыми.