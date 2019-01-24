С кем из иностранных лидеров Путин встречается чаще всего

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию ознаменовал девятую встречу Владимира Путина с турецким президентом за последний год. Царьград проанализировал, с кем из иностранных лидеров российский президент встречался чаще всего, и что обуславливает частоту этих переговоров

Автор:

Гасанов Камран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Россию с официальным визитом. Он стал девятой встречей турецкого лидера с Владимиром Путиным в течение последнего года. По частоте переговоров с Путиным Эрдоган почти сравнялся с лидерами стран ЕАЭС и ОДКБ.

Почему Эрдоган так часто встречается с Путиным?

Турция – не союзник России, страна НАТО, однако с её президентом Путин встречается так же часто, как и с руководителями Белоруссии и Казахстана. Причин тому несколько. Самый главный из них – Сирия.

В 2017 году Москва, Анкара и Тегеран сформировали «астанинский треугольник» с целью снижения насилия в арабском государстве. Турция взяла на себя ответственность за часть вооружённой оппозиции, перегнала их в Идлиб, что облегчило задачу Башару Асаду по восстановлению контроля над 70% территорий. С другой стороны, Кремль «закрывал глаза» на боевые действия турецких ВС против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере (Африн) и северо-западе Сирии.

Одной из центральных встреч 2018 года стали переговоры в Тегеране, где Путин и Эрдоган вступили в лёгкую перепалку из-за Идлиба (напомним, что эти переговоры прошли 7 сентября). Турецкий президент категорически осудил возможность проведения военной операции ВС Сирии против боевиков в сирийской провинции, потому что это угрожало волной беженцев в Турцию. Однако позднее, 17 сентября, Путин и Эрдоган пришли к согласию в Сочи и договорились о перемирии, создании «демилитаризованной зоны» в Идлибе и выводе оттуда боевиков и вооружений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В центре внимания сегодняшних переговоров был вывод американских сил из Сирии, ситуация за Евфратом, где Турция хочет создать «зоны безопасности», и Идлиб, где террористы срывают сочинские договорённости.