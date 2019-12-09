С каждым годом всё хуже: Шойгу пожаловался на "деградирующих" партнёров по НАТО

Такое мнение Шойгу выразил на 14-й встрече российского президента с верхушкой Минобороны. По словам министра, ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться с каждым годом, а всё потому, что НАТО не стремится снижать угрозы.

В ответ на готовность России к плодотворному сотрудничеству наши партнёры покидают одно за другим соглашение и ставят под удар все достигнутые ранее договоренности, заявил чиновник, добавив, что главным "зачинщиком" всех негативных изменений и главным стопором развития отношений традиционно являются США.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Шойгу посетовал, что все варианты и возможности продвинуться в минимизации угроз ещё дальше были не просто заблокированы, но и с каждым годом деградируют.

На этом же заседании президент Путин сделал важное официальное заявление, предложив Вашингтону хоть прямо сейчас безо всяких условий продлить договор СНВ-3.

"Смерть мозга" НАТО

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит перспектив у альянса и даже готов констатировать "смерть мозга" НАТО. Говорили, что подобное сильно разозлило президента США Дональда Трампа. На этой неделе как раз и стала известна его реакция.

"Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО", - сказал Трамп, добавив, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в том числе заявлял, что это "у Макрона случилась смерть мозга". По версии Трампа, альянс нужен именно Франции и в меньшей степени необходим США, которые вкладываются в безопасность Европы.

По просьбе журналистов заявления о "смерти мозга НАТО" прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Запись разговора сегодня приводит телеграм-канал "Вы слушали "Маяк". В то же время позиция мало чем отличается от уже озвученной 8 ноября.

"Вы знаете, это не наше дело. Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности России. Давайте не забывать, что этот альянс - продукт эпохи конфронтации, холодной войны. Россия никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась. Но альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, конечно, ничего иного нести не может. И в этом плане мы, конечно, наблюдаем, что происходит внутри альянса. А что касается частей тела, то это не наш вопрос", - говорит Песков, комментируя "смерть мозга".

НАТО трещит по швам, Трамп в реверансе

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказывал свои сомнения о силе НАТО, когда комментировал заявление Трампа о заключении так называемой ядерной сделки с Россией. Эксперт назвал слова Трампа "популистскими заявлениями, которые делаются в преддверии выборной компании". Кроме того, слова Трампа нужно оценивать и по ситуации в НАТО, альянс "трещит по швам".

По словам эксперта, вряд ли Трамп предложит Москве что-то конструктивное.

"Всё подходит под договор СНВ-3, потому что на него вылился буквально ушат грязи и критики за то, что он сорвал договор по ракетам средней и малой дальности. Сейчас СНВ-3 - это всё-таки такая святая корова, потому что, собственно говоря, вся стабильность, по крайней мере по мнению очень многих специалистов, держится именно на нём. Но в своё время Трамп сделал абсолютно всё со своей администрацией, чтобы поставить под сомнение и этот договор тоже. Поэтому, конечно, он сейчас даёт задний ход и пытается уверить своих будущих избирателей. Потому что люди, которые должны голосовать через год, хотят быть уверены, что будут жить в безопасном мире. И это у них ассоциируется, прежде всего, с паритетом с Россией. Все прекрасно понимают, что Россия сейчас выступает в новой роли основного соперника, скажем так, Америки или по крайней мере той эквивалентной силы, которая уравновешивает ядерный потенциал Америки. Поэтому он пытается сейчас сделать реверанс и сказать, что вот всё-таки ядерный потенциал и ядерные амбиции России для них как бы в приоритете, а потом он будет договариваться с Китаем. С нами у него договор СНВ-3, это ракеты стратегические, а с Китаем он пытается сделать ракеты средней и малой дальности. Даже по классификации понятно, что наши требы, как говорится, побольше, поважнее", - заявил политолог.

По словам Ордуханяна, эти заявления Трамп делает на фоне подготовки к саммиту НАТО. А альянс сейчас "трещит по швам". Поэтому, скорее всего, слова президента США - "абсолютно популистские заявления, которые делаются в преддверии выборной кампании".

"Поэтому в данной ситуации мы должны ожидать такого лавирования, но, к сожалению, реальных вещей сделано здесь не будет. Я не знаю, каким образом Трамп пытается договариваться с нами в контексте той русофобской политики, которая ведётся. Я не знаю, каким образом будут договариваться с Китаем, когда уже абсолютно всё, что только можно было плохого, сказано, и в частности ситуация в Гонконге, которая спонсировалась и поощрялась непосредственно Америкой. Поэтому Трамп, наверное, думает, и по-моему ошибочно, что его все ждут и думают, когда же Трамп снизойдёт до них всех и захочет с нами разговаривать. Нет, мир изменился. Сейчас уже никто это не ждёт. Двигаются все страны в своём направлении. А вот сумеет ли Трамп со своей администрацией подстроиться под новые реалии, я очень сильно сомневаюсь", - подытожил эксперт.

Рафаэль Ордуханян подчеркнул, что конструктивных предложений не будет, санкции останутся, как и вмешательство во внутренние дела других стран. Никакой базы для диалога эксперт не видит.

Кстати, саммит НАТО получился чуть ли не самым скандальным за всю историю - над Трампом откровенно подшучивали лидеры других стран, после чего президент США покинул событие раньше, чем планировал.