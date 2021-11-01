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С какой целью в Киеве оформляется тройственный союз экс-спикера Разумкова, доктора Комаровского и пропагандиста Гордона?

01 ноября 2021, 14:10  •  62 • Украина
А помните, кто первый стал пиарить актёра Зеленского как будущего политика и кандидата в президенты? Гордон! Четырёхчасовое телевизионное интервью с Зеленским стало началом пути популярного комика в большую политику. И вот Гордон снова предстал в роли политического толкача, только на сей раз он проталкивает в президентское кресло Разумкова, явно действуя несамостоятельно, как и в случае с Зеленским. Но если Зеленский устремлялся к власти в одиночку, Разумкову нашли партнёра ему под стать.
Сюжет: Выборы, Украинский кризис
Нет, пожалуй, сегодня на Украине телеперсонажа популярнее доктора Комаровского. Модный педиатр с некоторых пор стал экспертом по всем болезням, особенно по коронавирусу, заодно поднаторев в популистском критиканстве – достаётся от него и Зеленскому со «слугами», и прежним властям. Но зрители довольны – рейтинги программ Комаровского бьют все рекорды, к тому же, в отличие от политиков, доброму доктору одинаково рады и на западе, и на востоке страны. Поговаривали, что Комаровский может вскоре начать собственную политическую карьеру, но, как выясняется, роль мудрого «второго» при статусном «первом» показалась ему привлекательнее. Что же до избирателей, то нет ни малейших сомнений, что этой паре вскоре удастся собрать максимум их симпатий. И никто не станет разбираться, а кто там за ними стоит? Кто их кукловод?
Кое-какие выводы на сей счёт, впрочем, можно сделать уже сейчас, и маркер, который поможет внести ясность, – Гордон. То, что он – политический флюгер, острейшим нюхом первым чувствующий ветер перемен, – известное дело. За Гордоном всегда маячили фигуры двух бывших глав СБУ – Смешко и Наливайченко. Оба они тесно связаны с Вашингтоном (а про Наливайченко в Киеве даже писали, что якобы он штатный сотрудник ЦРУ). Так что не исключено, что тройственный союз заединщиков – Разумков-Комаровский-Гордон – задумка американцев в пику Зеленскому, который (не иначе, как по наушничанью Андрея Ермака) стал их слишком часто «кидать». Рост личного рейтинга Разумкова менее чем за месяц на целых 8 процентов (и это замеры ангажированных Зеленским социологических служб!) – отличный задел на будущее. Конкурировать с популярной троицей (разобраться бы только, кто из них Трус, а кто – Бывалый с Балбесом) на Украине сегодня некому. А значит, американцы снова будут в выигрыше – если, конечно, будущие украинские выборы вообще состоятся.

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