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С какой целью комбинатор Павел Фукс ищет покровительства Виктора Медведчука и при чём здесь труп Геннадия Кернеса?

23 марта 2021, 10:15  •  132 • Украина
Украинские партнёры разыскиваемого российской фемидой по подозрению в особо крупном мошенничестве Фукса – глава МВД Аваков и его харьковский наместник Терехов – «сдали» своего подопечного, опасаясь быть втянутыми в грязную историю со смертью бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как выясняется, именно Фукс предложил Терехову (наиболее вероятному сменщику Кернеса – в том случае, если на выборы мэра не будет допущен Михаил Добкин) не сообщать о смерти Кернеса в Германии, ломая комедию.
Напомним, что Кернес заразился (по другим данным, его заразили сознательно, умышленно спровоцировав «контакт» мэра с заражённым) осенью прошлого года. А умер – официально – Кернес 17 декабря. Всё это время Фукс, изображая из себя персону, близкую к мэру, ломал комедию, изображая, что «его лучший друг» борется с болезнью, хотя, как теперь стало известно, Кернес умер ещё 4 ноября, а его труп пролежал в морозильной камере германского морга больше месяца, приобретя при этом характерный сине-зелёный оттенок (из-за чего на похоронах на открытых частях лица и кистей рук усопшего пришлось наносить специальный состав). Смысл фарса, устроенного Фуксом заключался в том, чтобы, создав иллюзию «борющегося с болезнью» Кернеса, победить на местных выборах его соратникам во главе с Тереховым, и, утвердив уже умершего мэром, отсрочить, таким образом, проведение внеочередных выборов (на которых неизбежно побеждает Добкин, а не Терехов). И, в общем-то, Фуксу всё удалось. Мёртвого Кернеса признали победителем выборов и заочно утвердили в должности. Правда, долго длиться столь наглый обман не мог – и в итоге смерть градоначальника второй столицы пришлось признать. Но город-то в итоге остался за Тереховым.
А теперь, когда назначили внеочередные выборы, – они пройдут этой осенью, – Терехов справедливо опасается, что вину за сокрытие смерти Кернеса возложат на него и его сюзерена Авакова. И тогда ему Добкина не одолеть. И Терехову кровь из носа нужно, чтобы виноватым в подлоге был признан один Фукс.
На недавнем заседании Совбеза (СНБОУ) в отношении Фукса «вчинили санкции», припомнив, что он, вообще-то, гражданин России (по некоторым данным, у Фукса имеются, как минимум, два паспорта, российский и украинский, хотя поговаривают и об израильском). Санкции подразумевают, что комбинатора могут «попросить» на выход из Украины (как его «попросили» из Израиля в 2018 году, «потолковав» с ним в аэропорту Бен-Гуриона. Но в том-то и беда Фукса, что бежать ему, в общем-то, некуда. В России против него ведётся расследование (Фукс объявлен в международный розыск два года назад, по возвращению ему грозит арест). В Казахстане – аналогично (тамошний банк БТА требует с Фукса 55 миллионов долларов). В США и в Великобританию Фукса не впустили (повторилась израильская история), хотя в обеих странах у него имеется роскошная недвижимость. Михаил Добкин недавно поведал, что якобы Фукс назанимал большие деньги, и теперь в долгах, как в шелках. А по сути он – банкрот. Свирид Голохвастов – если искать аналогии в украинской литературной классике.
И вот Фукс устремился на поиски новых покровителей. Предпочтение было отдано Виктору Медведчуку. Говорят, что Фукс обещает за покровительство любые деньги (которых у него всё равно нет), ведь Медведчук может помочь ему «решить» вопрос с российским уголовным преследованием.
Нам же нужно не забывать о том, что именно Фукс – по его же собственному признанию, – «запугав» Кернеса и Добкина, стал «могильщиком Харьковской народной республики», с которой, собственно, и началась «Русская весна» 2014 года.

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